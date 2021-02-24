В Вене арестовали сына экс-президента Башкирии Урала Рахимова

В Вене арестовали сына бывшего президента Башкортостана Муртазы Рахимова Урала Рахимова, находящегося в розыске. Это было сделано по запросу российской стороны. Об этом сообщает Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Авторы поста добавляют, что Рахимову могут предъявить обвинения в заказных убийствах и терроризме. Официального подтверждения этой информации нет.

В России против Урала Рахимова возбудили уголовное дело по ст. 160 («Хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере») и ст. 174 («Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем») УК РФ. Его объявили в международный розыск 6 лет назад. Россия уже неоднократно просила Австрию выдать Рахимова.