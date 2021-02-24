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В Вене арестовали сына экс-президента Башкирии Урала Рахимова

22:23, 24.02.2021 8
В Вене арестовали сына экс-президента Башкирии Урала Рахимова
Фото: pixabay.com

В Вене арестовали сына бывшего президента Башкортостана Муртазы Рахимова Урала Рахимова, находящегося в розыске. Это было сделано по запросу российской стороны. Об этом сообщает Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Авторы поста добавляют, что Рахимову могут предъявить обвинения в заказных убийствах и терроризме. Официального подтверждения этой информации нет.

В России против Урала Рахимова возбудили уголовное дело по ст. 160 («Хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере») и ст. 174 («Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем») УК РФ. Его объявили в международный розыск 6 лет назад. Россия уже неоднократно просила Австрию выдать Рахимова.

ОбществоВластьПроисшествия Башкортостан
комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 22:32
    Давно пора было
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  • Анонимно 22:32
    почему австрийцы его 10 лет не выдавали, а теперь надумали арестовать?
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    Анонимно 22:39
    австрийцам на него - начихать, он им не интересен, это наши всё никак не могли решиться взять его.
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  • Анонимно 22:33
    А деньги обратно в Башкортостан вернет? Или все проел в Европе?
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  • Анонимно 22:34
    Вот так новость! Бомба!
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  • Анонимно 23:05
    Отличная новость. Говорят, кое-кто из наших нервно пьёт валерьянку и горстями глотает валидол...
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  • Анонимно 23:07
    в свё время было много коррупционных скандалов в Башкирии, связанных с его именем. Публикации помню, в частности "Дело голубых" и пр. Отмазали тогда его.
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  • Анонимно 23:08
    Хорошо, что муртаза ещё живой - пусть воочию увидит, кого он вырастил и воспитал.
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