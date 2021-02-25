В Татарстане планируют создать предприятие по переработке стеклотары
В Татарстане может появиться производство по переработке стеклотары. Данный вопрос находится на стадии рассмотрения.
«Как только эта мощность заработает, будет увеличено внимание, уделяемое раздельному сбору стеклотары», — сообщил сегодня заместитель министра экологии и природных ресурсов Татарстана Айрат Шигапов на пресс-конференции.
Он также напомнил, что в республике ведется активная пропаганда раздельного сбора вторсырья. В частности, в Казани работает цех по безопасной утилизации люминесцентных ламп, градусников, медицинских приборов и других ртутьсодержащих отходов.
«В вопросах вторичного использования остро стоит вопрос наличия инфраструктуры под переработку отходов», — обратил внимание Шигапов.
В прошлом году сообщалось, что в Казани могут принять нормативно-правовой документ об обязательном разделении твердых коммунальных отходов. «Без этого документа мы не сможем заставить людей переходить на дуальный сбор отходов», — отметил председатель комитета ЖКХ Казани Дмитрий Анисимов.
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