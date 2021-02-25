В Татарстане планируют создать предприятие по переработке стеклотары

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане может появиться производство по переработке стеклотары. Данный вопрос находится на стадии рассмотрения.

«Как только эта мощность заработает, будет увеличено внимание, уделяемое раздельному сбору стеклотары», — сообщил сегодня заместитель министра экологии и природных ресурсов Татарстана Айрат Шигапов на пресс-конференции.

Он также напомнил, что в республике ведется активная пропаганда раздельного сбора вторсырья. В частности, в Казани работает цех по безопасной утилизации люминесцентных ламп, градусников, медицинских приборов и других ртутьсодержащих отходов.

Фото: Максим Платонов (архив)

«В вопросах вторичного использования остро стоит вопрос наличия инфраструктуры под переработку отходов», — обратил внимание Шигапов.

В прошлом году сообщалось, что в Казани могут принять нормативно-правовой документ об обязательном разделении твердых коммунальных отходов. «Без этого документа мы не сможем заставить людей переходить на дуальный сбор отходов», — отметил председатель комитета ЖКХ Казани Дмитрий Анисимов.



Татьяна Демина