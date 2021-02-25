Власти Казани раскрыли, какие объекты появятся в новых парках вдоль берега Казанки

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани рассказали о планах по благоустройству и созданию новых парков. На правом берегу Казанки от моста «Миллениум» до Кремлевской дамбы появится «Парк горизонтов».

Автором концепции этого парка выступил французский ландшафтный архитектор Мишель Пена.

«Я хочу превратить Казань в город-сад», — передает слова архитектора корреспондент «Реального времени».

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

На этом отрезке берега Казанки появятся семь зеленых аллей, дюна с зеленым амфитеатром, водная линза, опоясывающая «Чашу», и большая оранжерея.

Мэр Казани Ильсур Метшин добавил, что проект пока предварительный. Его еще будут дорабатывать.

«Мы только начинаем, находимся в самом начале пути. То, о чем говорится сегодня, — не окончательный вариант. Изменения еще будут», — сказал градоначальник.

Напомним, в Казани собираются создать искусственный земельный участок возле «Ривьеры». Его площадь составит 5,56 га. На этом месте планируется построить концертный зал, причем больше 3 га займет тот самый «Парк горизонтов».