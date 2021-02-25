Власти Казани раскрыли, какие объекты появятся в новых парках вдоль берега Казанки
В Казани рассказали о планах по благоустройству и созданию новых парков. На правом берегу Казанки от моста «Миллениум» до Кремлевской дамбы появится «Парк горизонтов».
Автором концепции этого парка выступил французский ландшафтный архитектор Мишель Пена.
«Я хочу превратить Казань в город-сад», — передает слова архитектора корреспондент «Реального времени».
На этом отрезке берега Казанки появятся семь зеленых аллей, дюна с зеленым амфитеатром, водная линза, опоясывающая «Чашу», и большая оранжерея.
Мэр Казани Ильсур Метшин добавил, что проект пока предварительный. Его еще будут дорабатывать.
«Мы только начинаем, находимся в самом начале пути. То, о чем говорится сегодня, — не окончательный вариант. Изменения еще будут», — сказал градоначальник.
Напомним, в Казани собираются создать искусственный земельный участок возле «Ривьеры». Его площадь составит 5,56 га. На этом месте планируется построить концертный зал, причем больше 3 га займет тот самый «Парк горизонтов».ОбществоИнфраструктура Татарстан
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