Власти Татарстана рассмотрят вопрос о снятии ограничений после встречи с предпринимателями в марте

Фото: Максим Платонов (архив)

Власти Татарстана могут рассмотреть вопрос о новых послаблениях «антиковидных» ограничений в марте. Перед этим президент Татарстана Рустам Минниханов встретится с предпринимателями.

«В марте пройдет встреча президента Татарстана Рустама Минниханова с предпринимателями, и если от них будет запрос на снятие ограничений, то он будет рассмотрен», — сказала на брифинге руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Накануне на коллегии Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и РТ был поднят вопрос о возможности отмены запрета на работу общепита ночью. Тогда бизнес-омбудсмен республики Фарид Абдулганиев отметил, что решение по этой мере в республике будет принято до 31 марта.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина ответила недавно на вопрос о том, когда в республике разрешат работать ночным клубам с 0.00 до 6.00: «Если ситуация будет такая же позитивная, то, безусловно, в марте будет рассмотрен вопрос о снятии ограничительных мероприятий. Но в отношении ночных клубов — я не думаю, что это то заведение, которое на сегодня имеет первоочередное значение для большей части населения».