В Казани на улице Четаева поврежден водопровод

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани на улице Четаева возникли проблемы с водопроводом. В аварийно-диспетчерской службе «Водоканала» сообщили «Реальному времени», что он поврежден.

Стало известно, что поступила заявка о течи. На место происшествия отправили специальную бригаду «Водоканала» для выяснения и устранения причин происшествия. Воду на данный момент жильцам домов по улице Четаева не перекрывали.



Напомним, в Казани коммунальщикам пришлось отключить воду в 12 домах из-за прорыва водопровода на проспекте Ибрагимова. Сегодня же произошла еще одна коммунальная авария, из-за которой остались без воды жильцы нескольких домов на перекрестке улиц Гвардейской и Аделя Кутуя.



В пресс-службе «Водоканала» пообещали в скором времени предоставить комментарий по коммунальным авариям в Казани.

Татьяна Демина