В Казани без воды остались жители нескольких домов на перекрестке улиц Гвардейской и Аделя Кутуя

В Казани произошла еще одна коммунальная авария, из-за которой остались без воды жильцы нескольких домов на перекрестке улиц Гвардейской и Аделя Кутуя.

Как сообщил «Реальному времени» читатель, воды в их доме нет уже больше суток: с 9.00-10.00 среды. По его словам, водоснабжение прекращено из-за коммунальной аварии. В «Водоканале» не стали говорить, когда вода вернется в дома. Там также не смогли объяснить, когда привезут воду в цистерне, поскольку все машины сейчас заняты, подчеркнул источник.

Фото: Максим Платонов (архив)

В диспетчерской «Водоканала» корреспонденту «Реального времени» подтвердили, что из-за крупной аварии несколько домов в этом районе остались без воды. Там заверили, что все неполадки должны быть устранены сегодня, но точное время назвать затруднились. При этом воду машина уже подвезла, представитель МУПа сообщила, что цистерна прямо сейчас стоит у одного из домов.

Напомним, сегодня вновь была отключена вода в 12 домах на проспекте Ибрагимова. Там опять прорвало трубопровод, который уже приходилось ремонтировать два дня назад.