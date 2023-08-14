Пляж у детского лагеря в Зеленодольском районе Татарстана благоустроят за 12 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На благоустройство пляжа около лагеря «Мирас — Наследие» в Зеленодольском районе Татарстана потратят порядка 12 млн рублей. Проект попал в число победителей конкурса Госкомитета республики по туризму.

Территорию облагородят и создадут пляжную зону. Там же установят пляжные зонты и шезлонги для отдыха. Еще для детей обустроят игровые и спортивные зоны, а также пирс.

На пирсе планируется расположить оборудование для занятий кайтингом и виндсерфингом, сап-борды, гостям будет предоставлена возможность научиться управлять парусной яхтой. Для обеспечения безопасного и комфортного отдыха территория пляжа будет оборудована камерами для видеонаблюдения, дежурство будут осуществлять спасатели, для которых предусмотрено необходимое оборудование.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— Мы продолжаем работу по улучшению инфраструктуры детского оздоровительного отдыха в республике. Она у нас и так одна из лучших в стране, и Татарстан в этом плане может служить примером для других регионов. Уверен, что реализация проекта по благоустройству пляжа около лагеря «Мирас — Наследие» станет приятным бонусом для отдыхающих там детей, — цитирует замминистра по делам молодежи Татарстана Дениса Лулакова пресс-служба министерства.

Детский оздоровительный лагерь «Мирас — Наследие» капитально отремонтировали в рамках республиканской программы «Лето — детям!». В лагере расположены шесть корпусов с душевыми, четыре помещения для занятий и мастер-классов, большой клуб на 200 человек, четыре спортивные площадки. За год он принимает свыше трех тысяч детей. В этом году в детском лагере планировали открыть глэмпинг этнокультурного типа.

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Айрат Назипов