Стоимость путевки в детские лагеря выросла на 17% и может увеличиться еще

Фото: Максим Платонов

В этом году путевка в детский оздоровительный лагерь на одного человека выросла в цене в среднем на 15-17%. Об этом сегодня сообщил первый заместитель главы Минмолодежи Татарстана Ринат Садыков. По его словам, главную роль в удорожании сыграли рост цен на продукты питания, а также значительный рост тарифов на коммунальные услуги. При этом Садыков не исключил того, что за три летних месяца путевки могут еще подорожать:

— Мы поставили задачу перед ДОЛ и попросили в том числе коммерческие, чтобы они не повышали стоимость услуг, которые они предоставляют в части воспитательной и образовательной работы, и эти нормативы внутри стоимости одного дня остались на этом уровне. Что касается других расходов — здесь рынок, и он диктует свои правила.

Замглавы министерства посоветовал родителям при организации летнего отдыха детей пользоваться федеральной системой кешбэка, с помощью которой можно вернуть 50% стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. На сегодняшний день в рамках этой системы реализовано уже более 28,7 тысячи путевок. При этом количество поездок в различные детские лагеря отдыха не ограничено.

Всего за время летних каникул детские оздоровительные лагеря разных форм отдыха Татарстана и не только смогут принять порядка 180 тысяч детей.

Ангелина Панченко