В Казани ограничат движение транспорта из-за проведения республиканской елки

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Из-за проведения в Казани 25 декабря республиканской елки ограничат движение транспорта по некоторым улицам. Об этом предупредил министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков.

— В целях безопасности у нас будут перекрыты две улицы — Бичурина и Мусина, с 18.00 24 декабря по 19.00 25 декабря, — сказал он.

скриншот realnoevremya.ru презентации Министерства по делам молодежи Татарстана с трансляции брифинга в кабмине РТ

Напомним, 25 декабря проведут две республиканские елки. В них в общей сложности примут участие 17 тысяч несовершеннолетних, из которых около 9,5 тысячи — дети из семей участников специальной военной операции.



На республиканскую елку в Казань пригласили детей от 7 до 17 лет из всех 45 муниципальных образований Татарстана. В день ее проведения для приезжих ребят организуют питание.

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Татьяна Демина