Численность сельской молодежи Татарстана превышает 195 тысяч человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В деревнях и селах Татарстана проживают 195 833 представителя молодежи — лиц в возрасте от 14 до 35 лет. Об этом сообщил министр по делам молодежи республики Ринат Садыков на пресс-конференции, посвященной итогам 2023 года.

По его словам, на сельчан приходится 22,15% от общего числа молодых людей в Татарстане.

В целом в регионе численность молодежи от 14 до 17 лет, обучающихся в школах, вузах и ссузах, составляет 162 656 человек. Студентов от 18 до 24 лет насчитывается 235 966, работающих татарстанцев от 25 до 35 лет — 648 048.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Казани численность молодежи превышает 360 тысяч человек.

— В Татарстане жителей в возрасте от 14 до 35 лет чуть более 1 млн человек. Это ни много ни мало четверть населения нашей республики. В столице молодых жителей больше 360 тысяч, — заявил на XXV сессии Казгордумы глава Минмолодежи Татарстана.

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Галия Гарифуллина