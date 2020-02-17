Десять тысяч «бойцов» татарстанских стройотрядов поучаствуют в программе «Наш двор»

В мегапроекте по обновлению дворов Татарстана могут принять участие бойцы студенческих стройотрядов

Далеко не все работодатели готовы взаимодействовать со студенческими строительными отрядами, утверждает депутат Госдумы от Татарстана (а в прошлом — сам боец ССО) Марат Бариев. Но в Татарстане для них могут выделить крупный подряд — привлечь студентов на проект «Наш двор» с 50-миллиардным бюджетом. Сколько бойцов готовы выставить ССО Татарстана на эту стройку, чем они занимаются сейчас и сколько зарабатывают.

«Работодатели еще не повернулись лицом к ССО»

Движение студенческих трудовых отрядов планомерно возрождается, констатировал сегодня депутат Госдумы от Татарстана Марат Бариев. Ежегодно в ряды бойцов республиканских студенческих стройотрядов вступают по 10 тысяч человек. Они работают, например, на стройках «Росатома», «Россетей», космодрома Восточный. Вопросы развития ССО несколько месяцев назад обсуждались на высшем уровне в стране — на встрече с Владимиром Путиным. Бариев указывает на многолетние традиции студотрядов, и знает он об этом не с чужих слов — он и сам 40 лет назад прошел студенческую стройку, и здание детсада в Бугульме, которое он строил, все еще стоит.

Вместе с тем, отмечает Бариев, студотряды еще не развили свой потенциал. По его словам, это связано и с прохладным отношением работодателей, которое до сих пор имеет место, и с разными ограничениями в законодательстве.

— Я считаю, что потенциал не исчерпан, он еще есть, не полностью востребован в силу разных причин. В первую очередь в силу того, что очень тяжело продвигается вопрос с работодателями. Новые работодатели сначала очень недоверчиво относятся к таким отрядам, к предложениям. Лет 15—20 назад очень тяжело было найти объекты даже в республике. Потихоньку этот плацдарм расширяется, развивается. Но все равно нет полного взаимодействия, доверия, работодатель не повернулся лицом еще к этим трудовым отрядам, — заявил депутат.

Из числа ограничений в законодательстве Бариев назвал только невозможность принимать на работу в студотряды студентов-иностранцев, хотя те очень хотели бы. «В этом отношении в последнее время начали предпринимать определенные меры поддержки стройотрядов: освобождение от соцналога, от взносов в Пенсионный фонд. Были ограничения по приему на работу, они частично есть и сейчас, но многие рамки раздвинуты или сняты», — добавил депутат.

Командир штаба стройотрядов КГАСУ Марина Астафьева рассказала «Реальному времени» о других ограничениях, хотя их в целом немного. Помимо иностранцев, в ряды бойцов стройотрядов не берут только ребят младше 18 лет (их среди студентов все же немного) и заочников (хотя среди них желающих хватает). Других ограничений она не усматривает — основное связано именно с иностранными студентами.

Большинство крупных подрядов организуются через так называемые всероссийские студенческие стройки, в которых участвуют сразу несколько стройотрядов — такой стройкой стал, например, космодром Восточный.

Вместе с тем глава штаба ССО КАИ Александр Багдасарян рассказал, что их отряд и сам ищет заказы в течение года. Это действительно представляет сложность в плане взаимодействия с крупными корпорациями, но результат приносит — минувшим летом бойцы отряда выезжали в Новый Уренгой на стройку екатеринбургской компании «Уралавтоматика» и вполне неплохо заработали.

Марат Бариев предложил привлечь студентов на мегастройку ближайших трех лет в Татарстане — программу «Наш двор». Фото Максима Платонова

Студотряды помогут «Нашему двору»

В любом случае в Татарстане решили помочь ССО с поиском работы. Сегодня Марат Бариев предложил привлечь студентов на мегастройку ближайших трех лет в Татарстане — программу «Наш двор».

— Есть программа благоустройства дворов в Татарстане, на нее выделено 50 млрд рублей. Мне кажется, здесь и нужно привлечь студентов. Во-первых, это и удешевит стоимость работы, во-вторых — воспитывает саму молодежь. Если они своими руками займутся благоустройством, то они и будут смотреть за ними [дворами], — заявил он сегодня журналистам.

Как выяснилось, этот вопрос уже прорабатывается на уровне министерств в республике. Министерство молодежи РТ отправило запрос в Минстрой республики, чтобы получить задание с подробным описанием работ и количеством студентов, которое потребуется для реализации проекта.

— Мы еще раз подчеркиваем, что студенческие трудовые отряды готовы приступить к выполнению задачи. Мы ждем согласования техзадания, чтобы знать, что нужно, в каком объеме и в каком дворе. У нас более 10 тысяч студентов готовы. Мы готовы обеспечить и одну тысячу, и две тысячи студентов, главное сейчас — определиться с заказчиком и какие виды работ и в каких местах необходимы.

В Минстрое Татарстана пока не ответили на вопросы «Реального времени» об этих предложениях. Студотряды вместе с тем уже восприняли эту новость с энтузиазмом.

— Если нас пригласят в этот проект, мы обязательно примем участие. У нас уже есть небольшой опыт: ССО «Ирбис» (входит в структуру штабов КГАСУ) уже имеет опыт работы по облагораживанию улиц в Казани, — рассказала Марина Астафьева.

Куда ездят студенты и сколько зарабатывают

Как уже было сказано, студотряды из Татарстана выезжают на крупные стройки: например, те же студенты КАИ два лета подряд провели на космодроме Восточный. Позже казанские студенты из нескольких вузов выезжали на стройку «Мирный атом» в Челябинскую область, и, по словам директора республиканского центра студенческих трудовых отрядов Василия Ислаева, на такие стройки есть очередь и конкурс. Правда, и «Росатом» берет не всех подряд.

При этом студотряды — это не только отряды строителей. Это следует понимать и в том контексте, что не все 10 тысяч студентов бросят на стройку «Нашего двора». Есть в отрядах и те, в чей профиль деятельности это не входит.

Так, внутри республики значительная доля приходится на отряды вожатых, есть отдельные отряды для студентов-медиков или для студентов по направлению гостиничного дела. Также студотряды активно набирают проводников в поезда. Тем не менее именно стройки остаются самым лакомым кусочком работы, потому что там больше всего платят.

По словам Астафьевой, на стройках студенты зарабатывают в среднем по 80 тысяч за одну поездку. Иногда случается и больше — сама она заработала на своей первой поездке по линии стройотряда 100 тысяч рублей. Студенты из отрядов, чья работа связана с гостиничным сервисом, зарабатывают по 30—40 тысяч рублей за поездку. У педагогических же отрядов заработок варьируется около отметки в 20 тысяч рублей.

Александр Багдасарян рассказал, что на стройках в Заполярье бойцы студотряда КАИ «Север» заработали по 109 тысяч рублей за 62 дня напряженного труда.