Бывшая помощница Фаттахова возглавит издание «Площадь свободы»

Помощница министра по делам молодежи Татарстана Дамира Фаттахова Алсу Саетова покинула должность по собственному желанию. Она переходит на новое место работы и возглавит издательский дом «Площадь свободы».

Пресс-служба Минмолодежи Татарстана отмечает, что Саетова останется советником министра по делам молодежи Дамира Фаттахова на общественных началах. В министерстве Саетова работала практически с самого основания нового ведомства, курируя реализацию информационной политики министерства и развитие корпоративной культуры.

В августе также стало известно, что экс-главред AdMe.ru и «Площади свободы» Ксения Лукичева возглавила интернет-журнал «Инде».

