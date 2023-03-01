В Татарстане появится межведомственная программа по поддержке молодых семей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане в 2023 году разработают межведомственную программу по поддержке молодых семей. Об этом на коллегии Министерства по делам молодежи республики объявил глава ведомства Ринат Садыков.



— Это не только про синхронизацию совместной работы с коллегами из министерств по жилищным программам, это про технологии подготовки подростков к семейной жизни, формирование условий для создания молодых семей, траекторию их сопровождения при рождении и воспитании детей, — заявил он.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В октябре 2022 года раис Татарстана Рустам Минниханов, оглашая послание Государственному совету республики, заявил, что перед властями стоит задача обеспечить широкую трансляцию традиционных семейных ценностей, ответственного родительства, многодетности, позитивного жизненного опыта больших крепких семей. По его словам, в регионе «живут десятки тысяч замечательных семей».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина