В Казани стартовали Дни татарской молодежи

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани стартовали Дни татарской молодежи. Об этом сообщил в своем telegtam-канале министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков.

Для участия в мероприятии в Казань прибыли 150 делегатов из 23 регионов России. Форум продлится пять дней — с 13 по 17 сентября.

В 2022 году Дни татарской молодежи в Казани проходили с 1 по 5 сентября. В этом году их организуют уже 33-й раз.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Первые Всемирные дни татарской молодежи состоялись 17—18 июня 1990 года в лагере «Волга». Встречи длились 12 дней, а в качестве инициаторов мероприятия выступили Резеда Сафиуллина и Рим Гильфанов. С идеей провести такой форум они обратились к секретарю областного комитета ВЛКСМ Ильдару Гильмутдинову и получили согласие.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина