Дамир Фаттахов: «Наш главный KPI — не грамоты, а количество подростков, которых мы смогли занять делом»

Министр по делам молодежи рассказал о «времени молодых» в Татарстане

Фото: Максим Платонов

«Молодежный автобус»

Автобусный тур по городам республики, новые молодежные центры, реконструкция и строительство летних лагерей, поиск временной работы для студентов и, конечно же, социальная ипотека для молодых семей — вот примерный круг тем, о которых сегодня говорил на брифинге Дамир Фаттахов. Все они примерно разделились на три крупных ветки: инфраструктура (и о ней говорилось, пожалуй, больше всего), возможности самореализации молодежи и социальная поддержка (а вот этому блоку досталось меньше всего времени). Министр по делам детей и молодежи Татарстана в своем программном выступлении постоянно делал акцент на диалог власти и молодежи.

— Мы подчеркиваем, что молодые люди — приоритет госполитики Татарстана и что каждый день — это время молодых. Этот слоган стал лейтмотивом нашей работы. Что приятно, этот слоган придумала сама молодежь, вышла с инициативой, мы поддержали ее и используем слоган в нашей риторике.

Если верить Дамиру Фаттахову, чуть ли не каждый шаг министерства по решению молодежных проблем происходит при непосредственной обратной связи с целевой аудиторией.

«Молодежный автобус» приезжает в каждый район, чтобы выяснить, чего, собственно, молодежи в этом районе не хватает. Фото tatarstan.ru

Например, прямо сейчас проходит road-тур «Время возможностей» по городам и весям республики: «молодежный автобус» приезжает в каждый район, чтобы выяснить, чего, собственно, молодежи в этом районе не хватает. Команда автобуса рассказывает молодежи о возможностях, которые для нее есть в Татарстане, и как ими воспользоваться. Каждая такая встреча проходит при непосредственном участии руководства района — Фаттахов объяснил, что это нужно для выстраивания максимально прямого диалога между властью и молодыми людьми. В каждом районе команда министерства проводит маркет возможностей (представление проектов молодежи экспертному сообществу и возможность получения поддержки) и стратегическую сессию, где молодые люди проектируют, что бы хотели изменить в своем районе.

Привел министр и примеры такого проектирования:

— В Рыбной Слободе и Камском Устье молодежь предлагала развивать туристические маршруты, акцентируя внимание на популярности внутреннего туризма в этом году. В Верхнем Услоне молодые мамы попросили организовать занятия в молодежном клубе и для них, пока проходят занятия для ребят. В Буинске предложили проводить семейные квесты, чтоб родители и дети лучше понимали друг друга.

Как обустроить «третье место» для молодежи

Отдельная программа работы министерства — реконструкция и строительство молодежных центров. Если верить тому, что рассказывает министр, теперь это будут не невнятные заведения с функцией концертных залов, а настоящее «третье место» для молодежи. Фаттахов рассказал, например, о том, что при поддержке Рустама Минниханова в Бугульме открылся самый большой молодежный центр в Татарстане (площадью почти в 10 тысяч квадратных метров) — резидентами там стали молодые люди, которые еще год назад жаловались, что не могут найти помещение для своих занятий.

При поддержке Рустама Минниханова в Бугульме открылся самый большой молодежный центр в Татарстане. Фото bugulma-tatarstan.ru

С 2018 года в республике отремонтировали 110 молодежных объектов, в этом году реновация проходит в 17 молодежных клубах, 10 лагерях для отдыха и шести молодежных центрах. Тут министр опять обратил внимание на то, что объекты не просто ремонтируют, а сначала спрашивают у молодежи, что им нужно, а потом четко формулируют задание строителям. В сентябре обновленные молодежные центры откроются в Челнах («Нур» и «Шатлык»). Осенью начнет работать арт-резиденция проекта «Созвездие-Йолдыздык», которую обустроили в бывшем театре Алафузова. Как рассказывает Фаттахов, он будет работать в концепции продюсерского центра (создавать уникальный творческий продукт). Символом диалога власти и молодежи стал экстрим-парк «Урам» в Казани, который, по словам чиновника, стал самым долгожданным молодежным объектом Казани.



— Безусловно, когда мы говорим про «третье место», речь идет не только о том, где молодежи хочется потусить, а и о том, что должен быть доступ к возможностям для самореализации. Именно поэтому и мы, и Рустам Нургалиевич Минниханов, уделяем такое внимание развитию молодежной инфраструктуры. Это, как говорит президент, не строительная программа, а инвестиция в молодежь, — говорит Фаттахов.

Внимание уделяется и подростковой аудитории — сейчас в республике 217 подростковых клубов для детей от 14 до 18 лет. Как заметил министр, большая часть из них создавались еще в 90-х, чтобы бороться с подростковой преступностью. И сейчас они также должны быть центрами социализации и занятости:

— Нам надо занять подростка. Наш главный KPI — не грамоты, а количество подростков, которых мы смогли занять делом. В этом году мы откроем 17 обновленных клубов, перезапустим семь центров психолого-педагогической помощи по всей республике.

В этом году откроются 17 обновленных клубов. Фото tatarstan.ru

Зачем руководителю знать TikTok и Моргенштерна

Мало отремонтировать молодежные центры — важно подготовить для них персонал.

— Мы можем хоть золотом покрыть наши МЦ, но если там не будет подготовленных специалистов, которые на одной волне с молодежью и являются авторитетами в молодежной аудитории, такие центры будут не востребованы.

И здесь министр рассказал о работе Корпоративного университета, который уже подготовил более 3 500 специалистов по работе с молодежью. И отдельным треком в этой программе стала подготовка руководителей молодежных центров.

— Нам важно, чтобы этот институт продолжал работу, нам важно, чтобы руководители не удивлялись запуску челленджа в TikTok и адекватно реагировали на просьбу поставить трек Моргенштерна. Они должны быть в теме.

Инклюзивный лагерь в Бугульме, «новострой» в Камском Устье и «Камский Артек»

И еще один вопрос, который министр затронул в части инфраструктуры: реконструкция и строительство лагерей отдыха в республике. Опять в пример приводилась Бугульма, где по президентской программе открылся круглогодичный лагерь имени Губина. Он, по словам Фаттахова, стал одним из самых продуманных детских лагерей республики, который одновременно может принимать около 50 детей с ОВЗ. Такие дети будут отдыхать здесь вместе со здоровыми.

— Ограничения здоровья не ограничивают детей в их возможности качественного отдыха в хорошем лагере с крутой инфраструктурой, — заявил чиновник.



Гордостью республики он назвал «Камский Артек» в Нижнекамском районе. Напомним, эту инициативу поддержало руководство «настоящего» Артека, и теперь в республике есть филиал знаменитого лагеря, который работает по программе «Артека» и с его вожатыми.



Теперь в республике есть филиал знаменитого лагеря, который работает по программе «Артека» и с его вожатыми. Фото tatarstan.ru

Но это все — реконструкции старых лагерей. А вот в Камском Устье построили лагерь «Аргамак». Этот проект был создан с нуля, едва ли не впервые в республике в XXI веке. А в лагере «Восток» на Лебяжьем озере выстроили уникальную инфраструктуру и новые современные корпуса.

Словом, из проникновенного спича министра становится понятно: министерство очень гордится республиканскими лагерями для детского отдыха. Этим летом в них отдохнут около 55 тысяч детей (30 тысяч уже отдохнули в первой и второй сменах, остались третья и четвертая).

Помочь молодежи раскрыться: конкурсы, гранты, творческие объединения

Но одной инфраструктуры мало. Как справедливо говорит министр, молодежи надо предоставлять возможность раскрыться. И это направление тоже активно поддерживает Рустам Минниханов. Важен, как говорится, системный подход. А система для самореализации создана внушительная:

фестивальное движение «Созвездие-Йолдызлык»;

проект «Студенческая весна»;

фестиваль «Безнен заман»;

акселератор «Таба» (для молодежных этнокультурных проектов);

образовательная платформа «Дедлайн» для молодежных медиа;

движение «Урам» (объединившее 5 тысяч людей из разных «уличных» сообществ);

многие другие крупные и мелкие проекты.

Молодежи надо предоставлять возможность раскрыться. И это направление тоже активно поддерживает Рустам Минниханов. Фото Максима Платонова

Для реализации молодежных проектов и инициатив создана АНО «Татарстан — территория возможностей» — платформа, на которой аккумулированы данные о федеральных, региональных и муниципальных грантах для молодежи. За 6 месяцев текущего года наша молодежь выиграла в конкурсах более 91 млн рублей, рассказал Фаттахов. А еще в этом году при поддержке Рустама Минниханова Минмол республики провел конкурс грантов для физических лиц: 74 проекта получили деньги (в районе 300 тысяч рублей). Такая инициатива тем более важна, что до сих пор заявку на гранты могли подавать только организации, а теперь это может сделать любой желающий.

— С момента победы проект только начинается, наша задача — сопровождать его в ходе реализации, помогать пройти весь путь до получения результата. И это очень важная функция нашего ресурсного центра «Татарстан — территория возможностей». Раньше мы гранты выдавали, а дальше реализацию не отслеживали. Потом критически посмотрели на себя и сделали вывод, что нужно и дальше помогать, — добавил самокритики министр.

Рассказывал Фаттахов и о волонтерском движении, и о развитии добровольческого движения. В общем, если верить министру, то возможностей молодежи самореализовываться в республике — хоть отбавляй.

Транспортные гранты, как найти работу и как получить жилье

И наконец, социальная поддержка, отчету о которой министр уделил совсем немного времени. Вкратце упомянул Фаттахов:

транспортные гранты (в этом году их получили почти 6 тысяч студентов, а еще сумма была увеличена вдвое);

усиление деятельности студотрядов в отсутствие возможностей подработки в «локаутном» общепите (сейчас их стали привлекать к строительству тех же лагерей и к капремонту в молодежных центрах);

создание молодежного агрегатора вакансий на портале rabota.tatar (в системе уже 73 работодателя, 390 резюме);

центры временного трудоустройства студентов в вузах.

И, конечно, же не мог министр не напомнить о беспрецедентном решении президента Минниханова поддержать инициативу Минмола с Госжилфондом — теперь в программе социальной ипотеки появилась категория «Молодая семья».

Программа «Молодая семья» вызывает большую заинтересованность у потенциальных получателей

— На старте мы говорили, что она коснется 6 тысяч семей, по данным исполкомов, уже более 500 семей начали сбор документов, а в Нижнекамске одна семья уже зарегистрировалась и ждет квартиру, — отчитался министр.



В ответ на вопрос «Реального времени он рассказал, что программа вызывает большую заинтересованность у потенциальных получателей:



— Большое количество звонков поступает в муниципалитеты, в исполкомы. Люди выясняют информацию, сравнивают, считают и смотрят, какой тип ипотеки для них сейчас выгоднее, с учетом всех льгот, предоставляемых сейчас государством (особенно в условиях пандемии). Более 500 молодых семей заявили о своем желании получить эту ипотеку, взяли перечень документов и сейчас их собирают. А первая семья из Нижнекамска уже принесла документы в муниципалитет и встала на учет. Думаем, потихоньку все поймут конкурентные преимущества этой программы и начнут подавать заявления.

Словом, «молодое министерство», если верить рассказу министра, работает, проявляет усиленную активность, привлекает молодежь к диалогу с властью.