Фаттахов ждет в Молодежном парламенте Татарстана рэперов и экстремалов

Министерству по делам молодежи Татарстана важно, чтобы в новом Молодежном парламенте республики были представители разных аудиторий.

Глава ведомства Дамир Фаттахов обратил внимание на стереотип, что в подобных структурах участвуют только активные молодые люди, «некие провластные, конъюнктурные ребята». Фаттахов подчеркнул, что очень важно сформировать парламент из разных молодых людей. «Неважно, рэпер он, экстремальщик. Нам важно, чтобы в Молодежном парламенте была представлена разная молодежь. Этот момент очень важен», — цитирует Фаттахова ИА «Татар-информ».

Напомним, в конце июня Министерству по делам молодежи Татарстана исполнился год. «Реальное время» публиковало материал с десятью фактами, которыми запомнилось за этот срок самое юное министерство республики.

