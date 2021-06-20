Психологи — родителям: «Заходить в телефон — это как заглядывать под юбку»

Что рассказывают психологи о личных границах в семье

Министерство по делам молодежи РТ совместно с Республиканской комиссией по делам несовершеннолетних продолжают проект прямых эфиров с психологами для родителей и детей. Накануне состоялся 11-й по счету — посвященный теме личных границ в семье. Каков первый признак нарушения личного пространства, как его обозначить, чтобы никого не обидеть, нужно ли устанавливать в семье правила, допустимо ли заглядывать в рюкзак и телефон подростка — в материале «Реального времени».

Первый признак нарушения границ — злость

Модератор встречи, замминистра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева напомнила, что это уже 11-й прямой эфир, на котором обсуждаются актуальные проблемы семейных и партнерских взаимоотношений. Проект организован совместно с Республиканской комиссией по делам несовершеннолетних, и что интересно, трансляция идет из зала совещаний республиканского Кабмина. Формат встречи — ответы на самые острые вопросы, заданные в том числе и слушателями. А если нужно — можно получить и личную консультацию психологов.

Тема нынешнего эфира — «Личные границы в семье». Педагог-психолог Центра психолого-педагогической помощи детям и молодежи «Доверие» Лейсан Хисамутдинова объясняет: если в обществе или на работе мы четко понимаем, где проходят личные границы, то дома об этом не задумываемся.

— Личные границы дома — это про то, хорошо ли мне, комфортно, безопасно дома или нет. И дома бывает выстроить личные границы сложнее, чем на работе, — рассказывает она.

Если в школе, на улице дети понимают, что есть «я», а есть «другие», то в семье родители либо не учитывают позицию ребенка, либо, наоборот, не ограничивают его ни в чем. Фото: Ринат Назметдинов

Еще труднее детям: если в школе, на улице они понимают, что есть «я», а есть «другие», и могут расставить «линию обороны», то в семье родители либо не учитывают позицию ребенка, либо, наоборот, не ограничивают его ни в чем. А когда границы нарушены, правильно их выстроить бывает проблематично.

— Достаточно послушать, как разговаривают в семье, чтобы понять, есть границы или они настолько размыты. Сейчас как раз то время — и меня это очень радует — что родители начали слушать детей, а дети — родителей. Нарушение границ — это не только про ребенка. Нарушение границ бывает у самих родителей. Вспомните малышей, которые иногда принципиально, иногда потому, что развиваются, прощупывают наши границы. Многие мамы помнят тот период, когда они не могли сходить в уборную, ванную, у них не было времени на то, чтобы просто почитать книжку. Это тоже наши личные границы. Дети их у нас забирают, — говорит психолог.

Первый признак того, что личные границы нарушены, — негативное самоощущение. Как правило, это чувство злости. Но поскольку проявлять ее у нас считается постыдным, она копится и приводит либо к взрыву, либо к депрессии.

Первое, что посоветовала психолог делать в этом случае, — признать, что иметь личные границы — это нормально, и научиться говорить вслух о том, что границы нарушены, не замалчивать это состояние. Причем объяснять это нужно не только взрослым членам семьи, но и детям, даже маленьким. Но делать это нужно на понятном им языке, через игры. Ребенку можно рассказать, что маме нужно 10 минут отдохнуть и побыть одной. Возможность уединиться, посвятить время только себе позволит создать комфортную атмосферу в семье.

Даже в самых благополучных семьях часто нарушаются личные границы. Фото: Олег Тихонов

Составить список «нельзя»

Хисамутдинова констатирует, что даже в самых благополучных семьях часто нарушаются личные границы.

— Потому, что дети растут, у вас меняется ситуация, меняются предпочтения. Два года назад вы любили читать книги, вас это восстанавливало, а сейчас для вас это будет поход в кинотеатр. И это тоже нужно оговаривать. Тогда все будет хорошо. Это касается не только детей и родителей, но и супругов. Это процесс постоянный. Он легко идет, если принят в семье всеми ее членами.

Если же в семье было не принято говорить о личных границах, то психолог советует для начала определить, что конкретно не устраивает и раздражает, ведь многие об этом не задумываются — они просто испытывают стресс, не понимая отчего. Порог чувствительности у всех разный: кто-то не может выпить чашку чая при закрытой двери (а что подумают дети, как они там без меня?), кто-то спокойно реагирует на то, что домочадцы заходят в ванную, когда он там находится. Далее нужно понять, какие чувства вы испытываете, что с вами происходит. И только после этого можно начинать диалог с родными.

Хисамутдинова предостерегла, что разговаривать нужно не с позиции обиды, а с позиции поиска решения, чтобы всем стало хорошо. Ведь если у мамы нет возможности отдохнуть — пострадает вся семья. Она может сказать: «Я вас очень люблю, но когда вы что-то делаете, я чувствую себя плохо. Например, если я не могу выпить чашку кофе в уединении, я начинаю злиться и кричать на вас или не даю делать то, что вы хотите. Давайте найдем решение, которое будет удобно всем». То есть важно не предъявлять претензии, а просить о помощи в совместном решении.

Если оно найдено, то обычно его все придерживаются. В большой семье эти правила даже можно выписать на листочке и повесить на видное место. Список может регулярно пополняться. И в этом нет эгоизма, ведь речь идет о том, чтобы не срываться на других, продолжать любить своего партнера, давать детям полноценно развиваться. А это касается всех.

Договариваться нужно и с супругом о разграничении личного времени и пространства. Опять же, делать это надо, не предъявляя претензий и идя на разумный компромисс.

Каждый взрослый хочет знать, где находится его ребенок, если он не рядом, какие сайты и посты в соцсетях он просматривает, с кем и о чем переписывается. Фото: Олег Тихонов

Чужой телефон — табу

Во время прямого эфира отдельно была затронута тема родительского контроля. Границы — границами, но каждый взрослый хочет знать, где находится его ребенок, если он не рядом, какие сайты и посты в соцсетях он просматривает, с кем и о чем переписывается. Эти вопросы задали специалисту родители.

Например, мама нашла в рюкзаке у сына или дочери сигареты, как быть в этой ситуации? Психолог центра «Доверие» объяснила, что в данном случае ребенок исследует границы возможного в социуме и дома. И первое, что бросается в глаза, — мама сама нарушила личные границы подростка, что уже приведет к его негативной реакции. И может, это не единственный случай. Если мама не задается вопросом, чего хочет сам ребенок, диалога не случится. Если она решит настоять на своей точке зрения — это будет еще одно нарушение границ.

Разумнее всего выяснить, что ребенок думает по этому поводу, зачем он это делает, встать на его позицию, разъяснить ему, что будет, если он продолжит курить. В любом случае подросток примет решение самостоятельно, а взрослый просто должен быть рядом. Тогда контакт сохранится.

Еще одна больная тема — детский смартфон, в который втайне мечтает заглянуть любой родитель. Хисамутдинова предостерегла, что телефон — это личный предмет, заходить туда — это «как заглядывать под юбку». С другой стороны, желание мамы знать, где находится ее ребенок, — вполне естественно. Если он маленький, то вполне допустимо по геолокации отслеживать его местоположение. Также вполне оправданно устанавливать родительский контроль за тем, что малыш скачивает из интернета. Ребенку нужно только честно объяснить, зачем это делается.

На этапе взросления человек проходит несколько стадий сепарации: это сами роды, возраст 3 года, 7 лет, подростковый период. Если на каком-то этапе он не «отделился», то эта проблема перекочует с ним дальше. Фото: Максим Платонов

В случае же с подростками такая слежка будет только раздражать. Если родители контролируют со всех сторон — как им стать взрослыми? Выход тут один — с подростками нужно договариваться. Объяснить им, что родителей в первую очередь волнует вопрос безопасности. Например, можно сказать: «Я тебе не звоню, но ты мне сообщаешь, где ты… До 22 часов я тебя не трогаю, а дальше ищу тебя с собаками». Такие решения должны вырабатываться совместно. Если не получается разобраться — нет ничего зазорного в том, чтобы обратиться к специалисту.

В тотальном контроле есть и психологическая проблема родителей. Надо уметь отпускать ребенка, понимать, что вы с ним не можете всегда быть одним целым. Иначе будет нарушено доверие. На этапе взросления человек проходит несколько стадий сепарации: это сами роды, возраст 3 года, 7 лет, подростковый период. Если на каком-то этапе он не «отделился», то эта проблема перекочует с ним дальше. Если родители самостоятельно не могут справиться с ситуацией, нужно идти к психологу.