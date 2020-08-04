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Сколько полезного времени у молодых?

16:30, 04.08.2020

В автобусный тур по Татарстану отправились лидеры молодежных сообществ республики

Сколько полезного времени у молодых?
Фото: tatarstan.ru

Сегодня в путешествие по Татарстану отправился автобус «Время молодых». Его пассажиры и главные организаторы — лидеры молодежных сообществ республики. Автобусный тур пройдет в рамках концепции «Время молодых — время возможностей». В каждом городе будет организован образовательный маркет «Татарстан — территория возможностей», на котором молодые люди услышат истории об успешных проектах, людях, вернувшихся в Татарстан, чтобы начать здесь свой бизнес, а также получат рекомендации по оформлению заявок на гранты.

Автобус взял старт от Министерства по делам молодежи РТ, а первая его остановка была у Центра семьи «Казан», где команда запустила таймер полезного времени.

Видео Камиля Исмаилова
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