Сколько полезного времени у молодых?

Сегодня в путешествие по Татарстану отправился автобус «Время молодых». Его пассажиры и главные организаторы — лидеры молодежных сообществ республики. Автобусный тур пройдет в рамках концепции «Время молодых — время возможностей». В каждом городе будет организован образовательный маркет «Татарстан — территория возможностей», на котором молодые люди услышат истории об успешных проектах, людях, вернувшихся в Татарстан, чтобы начать здесь свой бизнес, а также получат рекомендации по оформлению заявок на гранты.

Автобус взял старт от Министерства по делам молодежи РТ, а первая его остановка была у Центра семьи «Казан», где команда запустила таймер полезного времени.