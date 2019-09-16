Минмолодежи Татарстана высказалось за повышение возраста продажи алкоголя

Министерство по делам молодежи Татарстана поддержало законопроект о повышении возраста продажи крепкого алкоголя до 21 года.

— Мы поддерживаем данный законопроект с точки зрения заботы о здоровье подрастающего поколения. Но ключевым вопросом в данной ситуации станет контроль над соблюдением и принятие мер в отношении тех, кто нарушает законопроект. Важно, чтобы данный закон был рабочий, — заявили «Реальному времени» в министерстве.

При этом в министерстве подчеркнули: ведомство понимает, что запреты могут привести к нелегальной торговле некачественным товаром и еще больше привлечь интерес молодого поколения.

Напомним, большинство федеральных ведомств уже согласовали этот законопроект. В Минздраве России заявляли, что законопроект может быть принят до конца 2019 года.