Ринат Садыков предложил объявить в Татарстане Год молодежи

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков предложил объявить Год молодежи в республике, об этом он заявил в своем докладе на заседании Госсовета.



Садыков отметил, что молодежь от 14 до 35 лет составляет четверть от активной части населения — это более 1 млн человек. Ежегодно на финансирование молодежной политики направляется порядка 6 млрд рублей, из них 2,8 млрд — непосредственно актуальные проекты и государственные программы для молодежи.

Министр считает, что для молодежи необходимо делать программы и проекты с новым содержанием и ценностями, наполнять их высокими смыслами.

Садыков рассказал, что в Татарстане численность молодых людей (до 35 лет) к 2028 году сократится на 100 тысяч человек. По его словам, это связано со значительным количеством разводов и снижением рождаемости в Татарстане в последние годы. Исправить положение предполагается принятием межведомственной программы, направленной на формирование у молодых традиционных семейных ценностей.

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Маргарита Головатенко