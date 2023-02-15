Садыков Ринат Наильевич

Общая информация

Образование:

— В 2008 г. — Окончил Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет по специальности «физика и информатика»

— В 2014 г. — Окончил Казанский федеральный университет по президентской программе подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ

— В 2015 г. — Прошел стажировку в Японии в рамках технического содействия Японских центров России «Внедрение информационных технологий и городская инфраструктура» (smart city).

Трудовая деятельность:

— С 2008-2009 гг. — Специалист по работе с молодежью Казанского молодежного центра им. Гайдара.

— С 2009-2018 гг. — Директор государственного бюджетного учреждения министерства по делам молодежи и спорту РТ «Республиканский центр студенческих трудовых отрядов».

— С июля 2018-2021 гг. — Заместитель министра по делам молодежи РТ.

— С 2021-2023 гг. — Первый заместитель министра по делам молодежи РТ.

— С 2023 г. — Министр по делам молодежи РТ.

Звания и награды:

— Благодарственные письма от министерства по делам молодежи и спорту РТ «За большой вклад в развитии студенческих трудовых отрядов в РТ в 2005 году», министерства труда и занятости РТ (2006 г.).

— Лауреат премии по поддержке талантливой молодежи (Указ Президента РФ от 6 апреля 2006 года №325). (2009 г.).

— Благодарственные письма от кабинета министров РТ (РКМ от 16.10.2008 №1826-р), мэра г. Казани «За большой вклад в реализацию молодежной политики в г. Казани» (2009 г.).

— Почетный знак «За вклад в развитие студенческих отрядов в РФ» (2011 г.).

— Благодарственное письмо министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ (2012 г.).

— Благодарственное письмо президента РТ и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (2012 г.).

— Дипломом министерства культуры РТ «За активное участие в проведении IX Казанского международного фестиваля мусульманского кино» (2013 г.).

— Благодарственные письма мэра г. Казани «За активное участие в подготовке и проведении XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года», министерства по делам молодежи и спорту РТ «За плодотворный вклад в подготовку и проведение XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани», президента РФ В.В.Путина «За вклад по подготовке и проведению XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани» (2014 г.).

— Благодарственное письмо министерства по делам молодежи и спорту РТ «За личный вклад в организации и проведении XXVI Чемпионата мира по водным видам спорта» (2015 г.).

— Почетный золотой знак «За заслуги в реализации государственной молодежной политики РТ» Министерства по делам молодежи и спорту РТ (2017 г.).

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