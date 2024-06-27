Ринат Садыков: «В Казани есть запрос на большое пространство для молодежи»

Прогулка с министром, или Какие идеи намерено воплотить Минмолодежи Татарстана на площадке ДК химиков

Фото: Руслан Ишмухаметов

Весной 2023 года один из знаковых объектов столицы Татарстана — ДК химиков был передан Министерству по делам молодежи РТ. О том, что на территории Дворца культуры будет создано особое пространство для молодежи, речь в Казани шла уже давно. Но вот каким станет насыщение? Глава Минмолодежи Татарстана Ринат Садыков согласился встретиться с журналистом «Реального времени» и рассказать о планах, идеях, их авторах и готовности к запуску процессов.

Немного истории

В этом году ДК химиков исполняется 55 лет. В далеком 1969-м его возвел «Казаньоргсинтез». Выросший среди вековых сосен, но в зоне транспортной доступности из любого уголка Казани, трехэтажный дворец общей площадью почти в 7,4 тыс. квадратных метров вскоре стал не просто местом культурного досуга сотрудников нефтехимического предприятия и жителей окрестных микрорайонов, но и одним из ведущих культурных центров всего огромного города: смотры художественной самодеятельности, кружки и секции, самодеятельные спектакли и выступления звезд эстрады, огромная библиотека и читальный зал, кинопоказы, танцы…

ДК химиков ведет свою историю с 1969 года. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

На границе тысячелетий, как и многие объекты культуры, ДК переживал не лучшие времена. Чтобы удержаться на плаву, приходилось сдавать площади под торговлю. Позже ситуация начала налаживаться. В 2005-м — к 1000-летию Казани, ТАИФом была проведена капитальная реконструкция здания. Спустя 10 лет «Казаньоргсинтез» и ТАИФ облагородили и примыкающий ко Дворцу культуры парк «Сосновая роща». Но время идет, и зданию вновь требуется внимание. Более того, прежнее предназначение объекта себя изжило — нужны перемены. И кардинальные.

Молодежи Казани нужна своя территория

Эта идея витает в столичной атмосфере еще с 2018 года — едва ли не с момента создания в республике Министерства по делам молодежи. Впервые ее озвучил Дамир Фаттахов, возглавлявший в то время Кировский и Московский районы Казани. Он же позже возглавил Минмолодежи.

Первым идею о создании на базе ДК химиков молодежного центра озвучил Дамир Фаттахов. realnoevremya.ru (архив)

Диалог о передаче объекта в собственность государства после того, как Фаттахов был приглашен в Москву — в Росмолодежь, продолжил его преемник — Тимур Сулейманов. Но уже с СИБУРом, в который влились татарстанские нефтехимические комплексы «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим».

Переговоры о передаче объекта на баланс города вел преемник Фаттахова — Тимур Сулейманов. realnoevremya.ru (архив)

А точка в переговорах была поставлена уже при нынешнем главе Минмолодежи — Ринате Садыкове. Здание перешло в собственность республики — Министерства по делам молодежи. И именно Ринату Садыкову предстоит реализация проекта по созданию на его базе центра для молодежи.

Ринату Садыкову предстоит воплотить идею о создании республиканского центра молодежи в жизнь. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

— Мы уже 3—4 месяца занимаемся непосредственно концепцией объекта: детализацией всех, даже самых мелких нюансов. И по фасаду, и по внутреннему наполнению. Планируем, что здесь будет большой ресурсный республиканский молодежный центр, большое молодежное пространство с разными активностями, — поделился в интервью «Реальному времени» планами глава Минмолодежи Татарстана.

ДК химиков и сейчас пользуется высокой популярностью. Но сегодня происходит постепенная смена ориентиров: за этот год с момента передачи объекта мероприятия стали больше ориентированы на молодежную аудиторию: были показаны постановки современных молодежных театральных групп «НитьЯ», Театра на Булаке, прошли концерты симфонического оркестра по известным произведениям. В здании ДК химиков за год были проведены новые форматы совместно с арт-резиденцией RE’ACTOR — вечер современной хореографии для молодых хореографов, прошла серия мастер-классов по кастомизации, выставка и лекции от резидентов. Для этого использовались нестандартные площадки, например бассейн внутреннего дворика и пространство под вращающейся сценой концертного зала. С осени 2023 года концертный зал ДК химиков стал площадкой показа театральных постановок арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык, новогодних представлений, отборочных этапов делегатов и волонтеров на Всемирный фестиваль молодежи. Здесь же с 2020 года осуществляет свою деятельность ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан.

Ринат Садыков: «В процессе реновации работа ДК химиков не будет останавливаться ни на день». Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

— ДК химиков не будет останавливать свою работу ни на день. Это называется поэтапной реализацией проекта. Сейчас первый этап в одном крыле, где проводится демонтаж перегородок, замена сетей и кровли. Это по правому крылу. Все три этажа. Следующий этап — центральная часть. Потом левое крыло. Мы в будущем году планируем эту работу завершить. Запрос на это пространство настолько велик, что его деятельность нельзя останавливать.

Левое крыло здания уже сейчас избавляется от всего лишнего. Цель — как можно больше открытого пространства. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Еще совсем недавно крыло было рассечено на множество кабинетов. В том числе располагался и офис ГБУ «Молодежный центр Республики Татарстан», возглавляемый Валентином Шихобаловым. Сейчас ведется демонтаж всех лишних перегородок — ненесущих стен. Цель — максимум открытого пространства для общения, работы, творчества. И минимум острых углов.

Кадрия Бугрова: «Здесь все будет максимально живое, подвижное, адаптируемое под то, что необходимо в конкретный момент и под мероприятия любого уровня». Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Всех нюансов того, как изменится снаружи и изнутри старый добрый ДК химиков, участники процесса пока раскрыть не готовы. Концепция на стадии согласования и утверждения. Но слегка завесу тайны приоткрыли. А заодно показали — где уже кипит работа.

Команда, реализующая проект, немного приоткрыла завесу тайны над будущими изменениями ДК химиков. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

— Общий принцип и подход в этом здании в том, что здесь будет минимум отдельных кабинетов и закрытых дверей. Если это какие-то мастерские, то непременно с прозрачными дверями — чтобы все было открыто и видно. Первый этаж — общие холлы, зона кафе и сбора. При проведении концерта в зале могут собираться сами зрители. С обратной стороны — тоже холл, где можно в свободное время сесть, выпить чашку кофе, поработать. Когда у нас проводятся разные мероприятия, он может адаптироваться под малый лекторий. Здесь есть все оборудование, экраны, звуковое оборудование и т. д. В то же время пространство может переформатироваться, например, под проведение арт-мастер-класса. Здесь максимально все живое, подвижное, адаптируемое под то, что необходимо в конкретный момент и под мероприятия любого уровня: районное, региональное, федеральное, — пояснила одна из авторов концепции будущего молодежного центра Кадрия Бугрова — руководитель арт-резиденции RE’ACTOR.

Почему одна из авторов? Все просто: один из девизов работы Министерства по делам молодежи Татарстана…

«Все для молодежи, вместе с молодежью»

— Во всех этих процессах активно участвует молодежь. Иллюзий быть не может! Без мнения молодежи мы не всегда можем точно оценить запрос на содержание подобных объектов, что есть у молодежи. Для этого в нашей команде работают представители разных сообществ — молодые ребята, но высокопрофессиональные специалисты. Они нам помогают услышать запросы молодежи. Да, иногда не с первого раза получается понять друг друга, но мне кажется, что в итоге мы приходим к общему мнению. ДК химиков — один из многочисленных примеров такой работы. И реновация молодежных центров в республике — это очень масштабная работа, которую мы практикуем с 2018 года. Когда мы приезжаем в города республики, а потом проводим реновацию, мы каждый раз проходим через очень непростую процедуру общественных слушаний, где нередко звучали диаметрально противоположные мнения. Путем переговоров получается удовлетворить всех участников процессов. Для нас главное — правильно услышать и интерпретировать запросы, чтобы внести их в государственную программу, — пояснил Ринат Садыков.

Ринат Садыков: «Для нас главное — правильно услышать и интерпретировать запросы населения — не только молодежи, но и старшего поколения». Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

На сегодняшний день в Казани, городе-миллионнике, проживают около 350 тыс. человек в возрасте от 14 до 35 лет. Для них работают всего лишь пять крупных молодежных центров. Их основная целевая аудитория — молодежь, проживающая в близлежащих микрорайонах, поэтому территориальная доступность имеет первостепенное значение. Например, молодежный центр им. Гайдара расположен в Авиастроительном районе Казани, в скором времени начнет функционировать молодежный центр «Вертолет», ориентированный на молодых людей Кировского района, молодежный центр «Юлдаш» охватывает молодежь поселка Юдино, молодежный центр «Сандугач» и молодежный центр «Яратам» для молодых людей Московского района.

Ринат Садыков: «Наличие молодежного центра — важное условие формирования полноценной и гармоничной среды для молодежи». Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

— Даже если столица нашей республики имеет достаточно современную инфраструктуру для молодежи разного возраста, наличие молодежного центра как отдельно взятого объекта с качественным содержанием и позиционированием «пространства для молодежи» — это очень важное условие формирования полноценной и гармоничной среды для молодежи. В этом смысле среда нужна для того, чтобы как можно больше молодых людей предпочитали оставаться в Казани, именно здесь развиваться, реализовывать свой творческий, профессиональный потенциал, становиться активным жителем республики, — уверен Ринат Садыков.

Главный вопрос сейчас в том, чтобы сделать этот объект по-настоящему продуманным с точки зрения тех целей, которые перед ним стоят, отмечает министр. И в этом вопросе Минмолодежи опирается на мнение и пожелания самой молодежи — кому как не будущим хозяевам территории знать, что им на ней хотелось бы видеть.

— Работу по ДК химиков мы начали год назад — в июне прошлого года. За это время у нас было четыре этапа общественных обсуждений и целый ряд встреч с фокус-группами, — пояснила Кадрия Бугрова.

Каждая подобная встреча стала конструктивным обсуждением по насыщению всего пространства будущего объекта.

Кадрия Бугрова: «Каждая встреча с населением стала конструктивным обсуждением по насыщению всего пространства будущего объекта». Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

— Мы проводили ряд слушаний с разными аудиториями — приглашали и людей старшего поколения, и школьников, и студентов, и молодежные общественные организации, и путем такого большого обсуждения на широкую публику пришли к выводу, что нужны не только новации, но и традиции должны быть сохранены, — подчеркнул глава Минмолодежи РТ.

Валентин Шихобалов: «На площадке центра найдется занятие по душе для представителей всех возрастов — не только молодежи». Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Найдется чем заняться и людям старшего поколения, и детям. Новый формат предусмотрен и для молодых родителей, пояснил Валентин Шихобалов:

— Исторически сложившийся формат — кружки, куда родители приводят маленьких детей, в том числе дошкольного возраста. Но наша аудитория — это и их родители. Хочется сделать так, чтобы и родители тоже могли найти свое пространство. Например, заниматься вместе с детьми. Или даже может быть реализован формат, когда ребенок остается в своего рода детском саду — с квалифицированным специалистом на несколько часов, а родители могут послушать лекцию психолога, попить кофе, посетить мастер-класс и т. д.

Уже скоро!

— На общественных слушаниях часто слышали от молодежи и жителей запросы на коворкинг с организованными рабочими зонами. Был запрос на многофункциональные залы для проведения разного масштаба мероприятий, трансформируемый многофункциональный театральный зал на 50—70 человек для различных перформансов, на хореографический зал с зеркалами, напольным покрытием и звуковым оборудованием, с раздевалками, максимально открыть летний двор, благоустроить его, установить уличную мебель, освещение, экран и мобильную сцену. Он может использоваться как коворкинг, лекторий, амфитеатр, может появиться летнее кафе, организована летняя школа, кинопросмотры под небом и другие, — озвучил пожелания молодежи Казани Ринат Садыков.

Концепция проекта продумана до мелочей. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Над концепцией внутреннего наполнения будущего центра, учитывая запросы многочисленных фокус-групп и общественных слушаний, работали группа архитекторов и команда ГБУ «Молодежный центр РТ» во главе с Валентином Шихобаловым. За плечами команды участие в процессах создания экстрим-парка «Урам», реновации молодежных центров по всей республике. Команда имеет большой опыт в организации мероприятий для молодежи: Дня молодежи, республиканской елки, автобусного тура «Время возможностей», республиканского молодежного форума «Наш Татарстан» и др.

Так будет выглядеть концертный зал центра. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Приоткрыли завесу тайны и над планами по внешнему преображению здания. В этом вопросе заключен контракт с ГУП «Татинвестгражданпроект», субпроектировщиком выступает ООО «Порт», а для создания архитектурной концепции привлечена международная проектная архитектурная компания A-Z.people. Общий дизайн еще в проработке, но кое-что «Реальному времени» уже рассказали:

— Пока абсолютно точно можем сказать только о своем желании освободить ДК химиков от «пластикового» купола. Предполагается вернуть витражи на главном фасаде здания, сделать внутренний дворик соединенным с парком «Сосновая роща», а также сейчас ведутся работы по анализу состояния мозаичного панно из смальты на парковом фасаде здания, — рассказал министр.

Что еще? Об этом тоже будет рассказано чуть позже. Когда специалисты закончат свою работу над полной версией дизайна внешнего облика здания и она пройдет все этапы согласования.

В рамках программы «Регион для молодых»

Стоимость общей сметы будет определена позднее, когда будет точно известен весь объем предстоящих работ, отметил глава Минмолодежи РТ. Но на проектные работы уже выделено 14,4 млн рублей. Еще 94,2 млн рублей — полученная федеральная субсидия на капитальный ремонт самого здания.

Недавно представители Татарстана защитили очередную заявку в рамках программы «Регион для молодых». Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

— Это первая победа команды проекта. Федеральная субсидия выделялась регионам на конкурсной основе по программе «Регион для молодых», который реализуется в рамках программы комплексного развития молодежной политики федерального проекта «Молодежь России» национального проекта «Образование». Наша заявка получила высокие оценки, и именно поэтому Татарстан получил федеральное софинансирование на капитальный ремонт ДК химиков, — не скрывает гордости за команду Ринат Садыков.

В мае 2024 года Садыков и Шихобалов в Москве защищали новую заявку в рамках программы «Регион для молодых» на будущий год. В нее также включен и проект по реновации ДК химиков. Планируется, что обновленное пространство ДК химиков откроется в Казани уже в будущем, 2025 году.

Так будет выглядеть обновленный фасад центра молодежи. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Что будет дальше? Развитие молодежного пространства в республике. Идеи у Минмолодежи есть.

— Количество таких объектов должно расти. Мы поэтапно с мэрией Казани к этому идем. Чтобы в каждом районе было по два-три таких центра. И мы встречались с Олегом Григорьевым, директором Института пространственного планирования РТ, и договорились, что в будущем при строительстве жилых комплексов будет учитываться не только обязательная социальная база: детские сады, школы, магазины и т. д., но и подростковые клубы и молодежные центры. Нужно создавать общественные пространства для молодежи. Вся инфраструктура молодежной политики, а это 380 учреждений по Татарстану, — это база, помогающая разнообразить жизнь и занять нашу молодежь. Нужно давать молодежи возможность заниматься тем, что интересно и полезно, — подчеркнул Ринат Садыков.