Куда отправить ребенка летом: доступных путевок уже нет, а от Анапы родители отказываются

Обзор летних лагерей, цен и наличия путевок в Татарстане

Фото: Реальное время

В Татарстане начались продажи путевок в детские оздоровительные лагеря. Самый большой спрос — на максимально доступные по цене путевки в муниципальные лагеря от ГБУ РЦ «Лето» и в муниципальные лагеря центра «Ял», но последние уже разошлись. Морской отдых в этом году не пользуется спросом ввиду экологических проблем в Анапе и на курортах Краснодарского края. «Реальное время» изучило доступность отдыха в летних лагерях республики, наличие путевок и возможность родителей получить частичную компенсацию из бюджета.

Ажиотажный спрос и дорогие кружки

Старт продаж наиболее доступных по цене путевок — от ГБУ РЦ «Лето», назначенный на полдень 11 апреля, — вызвал настоящий ажиотаж у родителей и сопровождался капитальным сбоем: на страничке в соцсети многие написали, что не смогли забронировать либо вовсе не увидели ни одной путевки. Зато потом стали «проявляться», в том числе те, которые были забронированы впопыхах и «на всякий случай», а потом так и не были выкуплены.

Сейчас на сайте республиканского центра «Лето» предлагаются путевки в лагеря «Пионер», «Чайка», «Мечта», «Мирас — Наследие» в Зеленодольском районе и лагерь «Добрый» в Высокогорском.

Минимальный родительский взнос в 12450 рублей (плюс 4200 руб. за участие в кружках) предусмотрен в ДОЛ «Чайка» на тематические смены «Мир кино» с 17 по 30 июля и «Мир театра» с 18 по 31 августа. На момент подготовки статьи в смене «Мир кино» оставалось 61 свободное место из 140, а в смене «Мир театра» были свободны все 140 мест.

В 21 тыс. рублей (включая 5 тыс. за кружковую работу) обойдется родителям отдых ребенка в ДОЛ «Пионер», который в 2025 году будет принимать воспитанников спортивных школ «Мотор», «Фаворит», «Центральный», «КЭМПО». Значительная часть путевок уже продана, однако в каждой смене еще были свободные места.

В ДОЛ «Добрый» пока запланированы три смены, причем в первую — с 26 мая по 12 июня — лагерь будет принимать воспитанников спортшколы «Савиново». На то же время запланирована тематическая смена «Наследие добра», участники которой будут изучать стратегии добровольчества (свободно 12 из 45 мест), а с 14 по 31 августа — смена «Культура добра», направленная на развитие творческой активности и межкультурной коммуникации (свободно 19 из 40 мест). Родительский взнос составляет 18 тыс. рублей, стоимость занятий в кружках — 5 тыс.

На момент подготовки статьи значительная часть путевок была уже продана. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Первая смена в ДОЛ «Мечта» — тематическая, «Четыре стихии», она пройдет с 25 мая по 11 июня. Ее программа направлена на формирование у детей экологической культуры и экологического мышления. Свободных мест — 20 из 70. С 14 июня по 1 июля запланирована тематическая смена «Лесной патруль» — также с экологическим уклоном. На эту смену не выкуплено только 8 из 80 путевок. Зато пока доступны все 30 путевок на тематическую смену «Гармония» — с 13 по 30 августа. Ее участники получат практические навыки по экологическому производству и потреблению, ознакомятся с методами пропаганды здорового образа жизни. Еще две смены в этом лагере организованы для воспитанников спортшкол ФСО «Авиатор» (с 14 июня по 1 июля) и Федерации тхэквондо (с 13 по 30 августа). Родительский взнос за путевку в «Мечте» составляет 18 тыс. рублей, кружки оплачиваются отдельно — 5 тыс.

А дороже всего детский отдых обойдется в этнокультурном лагере «Мирас — Наследие», который работает на территории ДОЛ «Чайка». Родительский взнос здесь составляет 18 тыс. рублей, за кружки надо заплатить еще 7 тыс. Тематическая смена «Путь к истокам», направленная на формирование и развитие национального самосознания и этнической толерантности пройдет с 23 июля по 9 августа, и спрос на путевки высокий — нераспроданными пока остались лишь 8 из 40. Также здесь пройдут две спортивные смены — с 24 мая по 10 июня для воспитанников республиканской Федерации бокса, а с 3 по 20 июля — для воспитанников клуба боевых искусств «ЦЗСК-ПРОФИ».

Кто побил рекорды стоимости

Путевки в коммерческие лагеря в продаже пока есть, но стоят они вдвое-втрое дороже, чем в муниципальные. Отправить ребенка в оздоровительный лагерь «Регина» в поселке Петровский обойдется в 35—72,6 тыс. рублей в зависимости от тематики смены и продолжительности отдыха (14 или 18 дней).

В ДОЛ «Глубокое озеро» отдых обойдется в 20–37 тыс. рублей, в ДОЛ «Санта Регина» в Боровом Матюшино — в 34–50,9 тыс., в ДОЛ «Регина» в Болгаре — в 34,9 тыс., в ДОЛ им. Юрия Гагарина в Марий-Эл — в 31,9 тыс., в ДОЛ «Берсут» в Мамадышском районе — в 12–36 тыс.

Отдых в ДОЛ им. Олега Кошевого в Высокогорском районе обойдется родителям в 51,8 тыс. рублей, «Креативные каникулы» в ДОЛ «Дуслык» в Дербышинском лесу под Казанью — в 59,9 тыс., а «Экстрим-каникулы» в ДОЛ «Дзержинец» — в 41,9 тыс. Есть пока и путевки в палаточный лагерь «Шторм» в Кульсеитово — 7 дней там обойдутся в 22,9 тыс. рублей.

Республиканский креативный лагерь «Атмосфера» предлагает путевки в ОЛ «Росинка» и ОЛ «Крылатый» («Саулык») в Тукаевском районе. Стоимость путевки на 9–10 дней — 28 тыс. рублей. А путевку на неделю в зеленодольский палаточный лагерь «Олимп» можно приобрести за 3,5 тыс. рублей.

От 30 до 91 тыс. рублей в зависимости от продолжительности смены и программы стоят путевки в лагерь «Байтик» в поселке Крутушка под Казанью. Реальное время / realnoevremya.ru

От 30 до 91 тыс. рублей в зависимости от продолжительности смены и программы стоят путевки в лагерь «Байтик» в поселке Крутушка под Казанью. Всего там организовано 6 смен, за лето лагерь готов принять 3900 детей.

— В этом году мы сможем принять больше детей, чем в прошлом, потому что построили три новых современных корпуса в общей сложности на 162 места, — рассказала «Реальному времени» генеральный директор лагеря Лариса Бикмуллина. — В прошлое ушли старые летние корпуса. Значительная часть путевок в «Байтик» на лето уже распродана, их охотно закупают различные организации для детей сотрудников. Чтобы родителям было удобнее вносить свою часть стоимости, мы бронируем путевки и даем возможность постепенно их выкупать.

Летние смены для будущих рекордсменов

Cпортивно-оздоровительный лагерь «Искра» ГБПОУ «Казанское училище олимпийского резерва» летом 2025 года примет 840 воспитанников спортивных школ. Стоимость путевки для родителей составляет 17 тыс. рублей.

— После капитального ремонта в лагере будет организовано четыре летние смены, а в осенние каникулы будет организована смена для 60 спортсменов, — сообщили «Реальному времени» в Министерстве спорта РТ. — В спортивно-тренировочный план включены утренняя зарядка, ОФП, двухразовые тренировки в день по своим видам спорта. Рядом со спортивно-оздоровительным лагерем «Искра» расположены плавательный бассейн «Олимпиец» и спортивный комплекс «Олимпиец» со специализированными тренировочными залами тяжелой атлетики, настольного тенниса, дзюдо, спортивной борьбы, тхэквондо, тренажерный зал, оснащенные современным спортивным оборудованием. У тренерского состава есть возможность воспользоваться дополнительными услугами этих комплексов, с согласия родителей за дополнительную плату.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Спрос на Черное море уронила плохая экология

ГБУ РЦ «Черноморец» продолжает прием заявок на путевки в лагеря Анапы (ДОЛ «Витязево» и «Глобус») и Алушты (ДОЛ «Сатера»). Стоимость отдыха — от 42 до 44 тыс. рублей, включая железнодорожный трансфер. Для получения путевки, 85% стоимости которой оплачивает республика, ребенок должен иметь подтвержденные достижения в области науки и образования, спорта, искусства и культуры, общественной деятельности.

Стоимость отдыха в лагерях ГБУ РЦ «Черноморец»— от 42 до 44 тыс. рублей, включая железнодорожный трансфер. скриншот сайта ГБУ РЦ "Черноморец"

Однако в чате ГБУ некоторые родители уже написали, что отказались от ранее полученных путевок в лагеря Анапы из-за разлива мазута, случившегося 15 декабря, поскольку последствия экологической катастрофы до сих пор не устранены.

— Я спросила у тех, кто живет рядом, и [они] настоятельно просили не рисковать в этом году, — написала в чате канала «Путевки в лагеря РТ» Алия Тухватуллина. И мазут новый появляется, и в воздухе в жару испарения сильные, поэтому, хоть и получили путевку, пришлось отказаться. Решили до следующего года подождать.

Эти опасения подтверждаются: на днях оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что доступ на 150 пляжей в Анапе и Темрюкском районе ограничен. Некоторые родители пытаются обменять путевки и отправить детей в более безопасное место, но это сопряжено с трудностями:

— Если мы забронировали 4-ю смену в «Глобусе», можно ли поменять на Крым? — поинтересовалась в чате Диляра Абдразакова.

— Нет. Это необходимо делать через возврат. Позвоните к нам в офис в рабочее время, — ответили в ГБУ РЦ «Черноморец». И добавили, что открыта дополнительная квота на путевки в крымский лагерь на 5-ю смену.

За путевки доплатит бюджет

Полтора миллиона рублей из республиканского бюджета будет потрачено на частичную оплату отдыха участников республиканской профильной смены — летней физико-математической школы «Квант» на базе ДОЛ «Юбилейный» в Лениногорском районе Татарстана. Аукцион Минобрнауки РТ стоимостью 1 497 196,8 руб. выиграл единственный участник закупки — Казанский федеральный университет. «Квант» примет 80 школьников 6–10 классов, прошедших отбор (при подаче заявки претенденты предоставляют сведения о своих учебных достижениях и портфолио). Смена продлится с 24 июня по 11 июля. На официальной страничке школы на сайте КФУ нет информации о доплате за путевку для родителей, но, если верить сайту matemateachka, она составит 23 тыс. рублей за 18-дневную смену.

2,2 млн рублей республика потратит на организацию отдыха детей из приемных семей. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Еще 2,2 млн рублей республика потратит на организацию отдыха детей из приемных семей. Согласно госконтракту, заключенному с ГБУ РЦ «Лето», отдохнуть в лагерях за счет бюджета смогут 100 детей. Продолжительность смены — стандартная, 18 дней. Также из средств бюджета будут оплачены путевки в военно-патриотические лагеря палаточного типа и летний отдых детей участников СВО.

