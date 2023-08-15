В Татарстане финансирование программы «Обеспечение жильем молодых семей» выросло в два раза

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Финансирование подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения РТ» в Татарстане выросло в два раза, до 100 млн рублей. Об этом на брифинге в кабмине сообщил министр по делам молодежи республики Ринат Садыков.



— Как видите, увеличили объем финансирования этой программы из республиканского бюджета. Если в прежние года это было 50 млн рублей, то в соответствии с решением раиса Татарстана Рустама Нургалиевича Минниханова в 2023 году эта сумма увеличена в два раза — с 50 млн до 100 млн рублей ежегодно, — рассказал он.

Сумма софинансирования из федерального бюджета в Татарстане также растет. В этом году она составила 26 млн рублей. Ожидается, что в следующем году сумма будет еще больше.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Ринат Садыков рассказал, что Министерство по делам молодежи Татарстана реализует четыре механизма по поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий. За 5 лет ими воспользовались почти 3 тысячи молодых семей.



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Татьяна Демина