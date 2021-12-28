В Татарстане в 2021-м на объекты инфраструктуры молодежной политики потратили 1,46 млрд рублей

Фото: Людмила Губаева

В Татарстане на объекты инфраструктуры молодежной политики в 2021 году потратили 1,46 млрд рублей из республиканского бюджета. Это обновление и строительство подростковых клубов, детских лагерей, молодежных центров.

— Чтобы даже если подросток хотел бы прогулять школу, он сделал бы это не на улице, а пришел в подростковый клуб, — объяснил цель работы министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов.

На 2022 год в Татарстане запланированы к строительству и ремонту 56 объектов молодежной инфраструктуры в 29 муниципалитетах. Отремонтируют и десять детских оздоровительных лагерей.

Фото: Людмила Губаева

Два года назад экс-глава ведомства Дамир Фаттахов заявлял, что все еще нет четкого понимания, что такое инфраструктура отрасли молодежной политики. Однако уже на тот момент в Татарстане была сформирована сеть молодежных учреждений. Их насчитывалось почти 400: 217 подростковых клубов, 76 оздоровительных лагерей, 29 молодежных центров и так далее.



Людмила Губаева