В Татарстане численность молодых людей к 2028 году сократится на 100 тысяч человек

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане численность молодых людей (лиц в возрасте до 35 лет, — прим. ред.) к 2028 году сократится на 100 тысяч человек. Об этом заявил министр по делам молодежи республики Ринат Садыков в своем докладе на заседании Госсовета региона.

По его словам, это связано со значительным количеством разводов и снижением рождаемости в Татарстане в последние годы. Исправить положение предполагается принятием межведомственной программы, направленной на формирование у молодых традиционных семейных ценностей.

Ринат Садыков напомнил, что для решения жилищной проблемы работает льготная молодежная программа, курируемая ГЖФ. В прошлом году ею смогли воспользоваться 1 092 татарстанские семьи.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, о планах принять межведомственную программу по поддержке молодых семей Ринат Садыков сообщил 1 марта 2023 года на заседании коллегии Минмолодежи Татарстана. Она, в частности, будет содержать технологии подготовки подростков к семейной жизни, формирование условий для создания молодых семей, траекторию их сопровождения при рождении и воспитании детей.



Закон, повышающий возраст молодежи, Госдума России приняла в декабре 2020 года. В эту категорию входят лица с 14 до 35 лет включительно.



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Луиза Игнатьева