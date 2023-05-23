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В Татарстане появится первый детский лагерь в формате кемпинга

10:45, 23.05.2023
В Татарстане появится первый детский лагерь в формате кемпинга
Фото: скриншот презентации Министерства по делам молодежи

В Зеленодольском районе Татарстане летом 2023 года запустят первый детский лагерь в формате кемпинга. Об этом на брифинге в кабмине рассказал министр по делам молодежи республики Ринат Садыков.

— Уже этим летом лагерь-спутник палаточного типа откроется в детском лагере «Пионер» Зеленодольского района. В планах глэмпинг этнокультурного типа в детском лагере «Мирас» и эколого-туристической направленности «Пионер», — сообщил он.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В целом летней оздоровительной кампанией в Татарстане в этом году охватят около 168 тысяч детей. В частности, более 5 тысяч несовершеннолетних отдохнут на Черноморском побережье.

Бюджет оздоровительной компании в Татарстане по сравнению с 2022 годом вырос на 330 миллионов и превысил 2 миллиарда рублей. Ринат Садыков объяснил, что это в первую очередь связано «с индексацией по продуктам и услугам».

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Татьяна Демина
ОбществоИнфраструктура Татарстан Зеленодольский муниципальный район РТМинистерство по делам молодежи Республики ТатарстанСадыков Ринат Наильевич

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