Компания главы АТАРТ повезет в Дубай победителей конкурса «Движения первых»

Госконтракт Минмолодежи Татарстана на организацию Международного молодежного лагеря в Эмиратах «потянул» на 12,3 млн

Фото: Реальное время

Компания главы Ассоциации турагентств Татарстана Рамиля Мифтахова выиграла тендер республиканского Минмолодежи на оказание услуг по организации Международного молодежного лагеря в Объединенных Арабских Эмиратах стоимостью 12,3 млн рублей. Победа в электронном аукционе далась ООО «Персона грата» легко — никто, кроме него, на торги не заявился. О том, когда будет работать международный лагерь, кому повезет в нем отдохнуть и какие развлечения ожидают там участников, читайте в «Реальном времени».

От трансфера до шопера

Без понижения цены даже на копейку и без малейшего соперничества компании главы Ассоциации турагентств Татарстана Рамиля Мифтахова достался контракт Минмолодежи РТ на оказание услуг по организации Международного молодежного лагеря в Объединенных Арабских Эмиратах стоимостью 12,3 млн рублей. ООО «Персона грата» подало единственную заявку на участие в электронном аукционе и предсказуемо победило — 22 сентября в системе госзакупок был размещен заключенный контракт.



Компании главы АТАРТ Рамиля Мифтахова достался контракт Минмолодежи РТ на оказание услуг по организации Международного молодежного лагеря в Объединенных Арабских Эмиратах стоимостью 12,3 млн рублей. скриншот сайта Яндекс-карты

По условиям контракта Международный молодежный лагерь должен проводиться в Дубае и принять 80 человек — участников в возрасте 14—18 лет и сопровождающих. При этом в числе размещенных в лагере должны быть два представителя ОАЭ.

На исполнителя возлагаются обязанности по организации перелета в ОАЭ и обратно в эконом-классе, трансфера до места размещения делегации и перемещений по городу, проживания в номерах не более чем на три человек с гарантированным завтраком, двухразового питания по стандарту халяль, обеспечению участников поездки футболками утвержденного заказчиком дизайна, блокнотами, «экологичными» картонными ручками, бейджами и сумками-шоперами. Также он должен организовать для участников лагеря не менее двух познавательных экскурсий, привлечь и подготовить к работе шесть вожатых отрядов и двух педагогов-организаторов. Отдельной строкой проходят услуги по написанию и записи гимна Международного лагеря стоимостью 50,3 тыс. рублей.

— Лагерь включает в себя проектную деятельность, образовательные мастер-классы, взаимодействие со сверстниками из ОАЭ, культурно-познавательную деятельность. Лагерь призван оказать поддержку талантливой молодежи, создать условия для межкультурного диалога и самореализации молодежи, а также укрепления взаимодействия молодежи Республики Татарстан и ОАЭ, говорится в техзадании к контракту.

«Если бы контракт разыграли месяца на три раньше»

— Наша компания является туроператором международного туризма и имеет право заниматься организацией отправки групп туристов за рубеж, соответственно, в организации мероприятий такого рода имеет большой опыт, — рассказал «Реальному времени» генеральный директор агентства индивидуального туризма «Персона Грата», президент Ассоциации туристских агентств Республики Татарстан (АТАРТ) Рамиль Мифтахов. — Начиная с 2006 года мы участвовали в обеспечении мероприятий Универсиады, чемпионата мира по водным видам спорта, отправке делегации в Китай на World Skills — занимались организацией всех процессов, связанных с работой команды: передвижения, проживания, питания, конференц-залы. Всю техническую часть и текущие бытовые вопросы мы брали на себя, чтобы команда могла заниматься непосредственно творческой деятельностью.

«Мы участвовали в обеспечении мероприятий Универсиады». взято с сайта kremlin.ru

Он отметил, что работа в сфере индивидуального туризма и продажа пакетных туров намного проще, чем организация групповых выездов, и в Казани немного компаний, имеющих опыт работы с крупными группами, выезжающими за рубеж и способных организовать их выезд на высоком уровне.

На вопрос, сложно ли в таких случаях уложиться в бюджет, предусмотренный госконтрактом, Мифтахов ответил, что транспортная логистика и динамическое ценообразование на услуги отелей позволяют организаторам поездок экономить, но для этого желательно иметь запас времени:

— Когда вы покупаете билет на самолет за полгода, вы платите одну сумму, а за 2 месяца до поездки он может стоить уже в два раза дороже. То же самое и с гостиницами — нужно запрашивать отель на предмет готовности принять большую группу определенного размера, учесть все требования к условиям проживания. Мы всегда пытаемся, уместиться в бюджет, но если говорить об этом конкретном контракте, то если бы его разыграли месяца на три раньше, я думаю, нам сейчас было бы намного легче его реализовать.

Мифтахов говорит, что туроператоры постоянно анализируют рынок и понимают, что всегда нужно учитывать все риски, оценивать готовность уложиться в сумму госконтракта, не снизив качество. Компании это дает дополнительный шанс получить в будущем «кусочек рынка» от потока туристов уже из ОАЭ в Казань.

От Иннополиса до ОАЭ

«Реальное время» обратилось к заказчику услуг по организации международного лагеря в Дубае — Министерству по делам молодежи РТ с запросом о том, когда будет проходить смена, по какому принципу и кто отбирает участников поездки и чем они будут там заниматься. По получении ответ ведомства будет опубликован.

О сроках поездки и деталях конкурса на право поехать в ОАЭ изданию рассказали в региональном отделении «Движения первых». скриншот фото из группы ВКонтатке

О сроках поездки и деталях конкурса на право поехать в ОАЭ изданию рассказали в региональном отделении «Движения первых», которое организовало отбор участников:

— Международный молодежный лагерь «Друзья» в этом году пройдет на территории ОАЭ. Смена состоится в Абу-Даби с 27 октября по 3 ноября. Возможность представить республику на международном уровне получат 70 делегатов из Татарстана — подростки от 14 до 17 лет и вожатые. Открытый конкурсный отбор участников завершился 20 июля — для того, чтобы заявиться на него, надо было отправить в конкурсную комиссию видеовизитку на английском языке и портфолио со своими достижениями за последние 3 года. Второй этап конкурса прошел в форме собеседования и тестирования претендентов. Победители в августе прошли волонтерскую стажировку на международном форуме РОСТКИ и курс обучения межкультурной коммуникации.

В организации отметили, что молодежные лагеря международного уровня организуются «Движением первых» уже в третий раз. Впервые такая смена прошла в Татарстане в августе 2023 года — в Иннополисе, а осенью 2025 года смена состоялась в Малайзии — там побывала татарстанская делегация из 100 участников.

Кто победитель?

По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», контракт с Минмолодежи РТ стоимостью 12,3 млн рублей — первый контракт ООО «Персона грата» такого масштаба за последние 7 лет. В 2018 году компания заработала 10 млн на организации и проведению казанских гастролей цирка «Дю Солей». 2025 год стал для нее не самым прибыльным — если в 2021—2023 гг. годовая выручка достигала 90—95 млн, то в 2024-м она упала до 31,2, а в 2025-м — до 18,1 млн, что может быть связано с общей непростой ситуацией на рынке туристических услуг. Чистая прибыль компании в 2024 году достигла 12,6 млн рублей, а в 2025-м упала до 9,6 млн.

Рамиль Мифтахов успешно развивает также направление индивидуального туризма. Выручка принадлежащего ему ООО «Агентство индивидуального туризма «Персона грата» в 2025 году составила чуть более 10,1 млн рублей при чистой прибыли 5,8 млн. АИТ «Персона грата» заработало на госконтрактах 2017—2019 гг. соответственно 11,34 млн, 12,55 млн и 9,6 млн рублей, а в 2021 году — 1,36 млн.