В Татарстане на детский телефон доверия участились звонки из-за проблем в общении с ровесниками

Фото: Людмила Губаева

В Татарстане за последние два года участились звонки на детский телефон доверия о сложностях взаимодействия с ровесниками. Об этом сообщил министр по делам молодежи республики Тимур Сулейманов.

— Буллинг набирает обороты, к сожалению, — констатировал он.

В следующем году планируется информировать детей о телефоне доверия с помощью медиацентров. К работе хотят привлечь и блогеров.

В прошлом году специалисты детского телефона доверия в Татарстане рассказали, что чаще всего подростки и дети республики обращаются к специалистам с вопросами, связанными с непониманием, отсутствием или поиском друзей, конфликтами, ссорами и проблемами в отношениях с родителями, переживаниями по поводу развода родителей или по поводу отношений между братьями и сестрами.

