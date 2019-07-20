Детей, отравившихся в Крыму, доставят в Казань завтра

Завтра в Казань доставят детей, которые попали в больницу в Крыму из-за отравления.

Об этом сообщает источник «Реального времени». Ранее сообщалось, что отравившиеся в лагере «Лучистый» в Евпатории дети из Татарстана досрочно вернутся домой. На таком решении настояло руководство лагеря, отказавшее в приеме детей после выписки из больницы, сообщил министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов.

Родителям будет компенсирована оплата за неиспользованные дни отдыха, а по возвращении в Татарстан детям предложат альтернативные виды отдыха. Ранее сообщалось, что из лагеря «Лучистый» с симптомами отравления были госпитализированы 56 человек, из них 51 ребенок и пять вожатых. После массового отравления был полностью заменен весь персонал и согласовано обновленное меню.

