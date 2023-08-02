Реновация молодежных клубов Татарстана выполнена на 77% — на нее выделили 128 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Татарстане на начало августа реновация пяти молодежных клубов завершена на 77%. На работы в этом году выделили 128 млн рублей, сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи республики.

После капремонта уже открылся молодежный клуб «Атлант» в поселке городского типа Урусу Ютазинского района Татарстана. В здании площадью около 300 «квадратов» появились киберзалы, кабинет психологической поддержки, многофункциональный зал и так далее.

Работы продолжаются в молодежных клубах Нурлатского, Алькеевского и Альметьевского районов Татарстана, а также Набережных Челнов. В автограде, например, в здании клуба появится кулинарная и швейная мастерские, спортзал с душевой и раздевалками, музыкальная студия и арт-пространства.



realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

На сегодняшний день в Татарстане насчитывается 227 молодежных клубов по месту жительства. Они расположены в 29 городах и районах республики.

Министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков напомнил, что в республике программа капремонта и укрепления материальной базы молодежных клубов ведется с 2015 года. За это время обновили 168 объектов.

Напомним, по итогам 2022 года Татарстан признали лидером по эффективности реализации молодежной политики в группе регионов, где численность молодежи превышает полмиллиона человек. На втором месте Ленинградская область, на третьем — Волгоградская область.

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Татьяна Демина