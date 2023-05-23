Бюджет оздоровительной кампании в Татарстане вырос на 330 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Бюджет оздоровительной компании в Татарстане вырос на 330 миллионов и превысил 2 миллиарда рублей. Об этом рассказал министр по делам молодежи республики Ринат Садыков.

— Бюджет оздоровительной компании у нас значительно вырос. По сравнению с прошлым годом он вырос на 330 миллионов рублей, и в этом году составила 2 миллиарда 118 миллионов. Достаточно серьезный рост, на 19% от суммы прошлого, — сообщил он.

Ринат Садыков объяснил, что это в первую очередь связано «с индексацией по продуктам и услугам». Из местных бюджетов выделят 10 млн рублей. Почти 29 млн рублей ежегодно выделяется на работу ЧОПов в муниципальных и республиканских лагерях.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Ну и здесь важно отметить, что руководство республики нас услышало. Это был в первую очередь запрос от муниципальных, в первую очередь, республиканский лагерей, и вот такое финансирование городам и районам мы в настоящее время предоставили, — сказал Ринат Садыков.

В целом летней оздоровительной кампанией в Татарстане охватят около 168 тысяч детей. В частности, более 5 тысяч несовершеннолетних отдохнут на Черноморском побережье.



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Татьяна Демина