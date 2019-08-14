Фаттахов рассказал о проведенной работе с участниками скандального избиения подростка в Азино

Министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов рассказал «Реальному времени» о том, какую работу министерство проводит с трудными подростками. В частности, он рассказал о работе с участниками скандального избиения 16-летнего подростка сверстниками в Азино.

— Публично, может быть, не видно этого кропотливого труда, но Казань в этом смысле на острие работы с такими подростками. Мы очень подробно разбирали последний случай драки в Азино. Лично встречался с этими ребятами, ведем каждого из них. Кого-то мы направили в этом году в лагерь, кто-то высказал желание прыгнуть с парашютом, кто-то никогда не был на футболе — сходил с папой на «Рубин». Понятно, что еще проведут какие-то следственные действия, — рассказал министр.

Напомним, видео избиения появилось в соцсетях в апреле этого года. Полиция установила личности семерых нападавших — это молодые люди в возрасте 15—19 лет, некоторые из них были доставлены в участок. Они пояснили, что с пострадавшим у них произошел словесный конфликт. Пострадавший получил многочисленные ушибы и сотрясение головного мозга.

Уголовное дело расследуется по статье «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести» (ч. 2 ст. 112 УК РФ). Избиение вызвало широкий общественный резонанс, вопрос об инциденте даже поднимался на одном из заседаний Казгордумы.