В Татарстане за пять лет по специальным программам почти 3 тысячи молодых семей улучшили жилищные условия

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане за 5 лет улучшили жилищные условия по специальным программам 2 874 молодые семьи. Об этом на брифинге в кабмине рассказал министр по делам молодежи республики Ринат Садыков.

— Начиная с 2018 года по этим механизмам почти 3 тысячи молодых семей улучшили свои жилищные условия, получили субсидии, сертификаты и приобрели жилье. Почти 700 млн рублей составил общий объем финансирования по всем этим программам, где наши молодые семьи смогли принять участие, — сообщил он.

Всего Министерство по делам молодежи Татарстана реализует четыре механизма по поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий, уточнил Ринат Садыков.

realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Напомним, по данным официальной статистики, за 10 лет в Татарстане число молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, сократилось в восемь раз. На конец прошлого года их насчитывалось 2 074.



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Татьяна Демина