Молодежный парламент Татарстана запустил электронные выборы

В сотню парламентариев войдут 45 муниципальных кандидатов, 20 самовыдвиженцев и 35 представителей НКО и партий

Сегодня в Татарстане впервые стартовали электронные выборы — республика в режиме онлайн выбирает членов Молодежного парламента. Проголосовать можно на сайте molparlament.tatar. Народным избранникам предстоит защищать интересы молодежи, предлагать законодательные инициативы по молодежной политике, улучшать условия жизни и личностного развития молодых татарстанцев. Работать в этом направлении предстоит сотне парламентариев. В этом году кандидатов выбирают по новым условиям. Подробности — в материале «Реального времени».

У молодежи тоже свои выборы

Участники Открытого штаба наблюдателей во время своих встреч обсуждают ход избирательной кампании. На третьем заседании они уделили внимание голосованию молодежи — это немалая часть населения. В Татарстане проживает более 800 тыс. молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. Но и они проводят свои выборы.

— В республике много молодежи, а Казань — поистине молодежный город, — отмечает заместитель министра по делам молодежи РТ Анна Захматова. — Молодые люди должны быть политически грамотными, правильно выражать свои мысли. И чтобы их голос услышали, при Госсовете уже не первый созыв формируют палату, которую в этом году переименовали в Молодежный парламент. Его главная задача — представительские интересы молодежи, молодежь предлагает конструктивные изменения в законы, государственные программы, которые существуют в республике и касаются ее интересов.

По словам Анны Захматовой, члены Молодежного парламента проходят серьезную подготовку, работают с экспертами, разбирают правила законотворчества. Она выразила надежду, что организация активистов, «как и в предыдущие созывы, будет опорой для Госсовета РТ и неким инструментом для воспитания правовой грамотности у молодежи, которая должна уметь правильно формулировать свои запросы и вместе с ними предлагать свои варианты решения проблем».

Председатель Общественной молодежной палаты при Государственном совете Республики Татарстан Ильдар Суфияров рассказал о выборах в Молодежный парламент:

— В течение 15 лет при Госсовете работала Молодежная палата. У нас не существовало ограничений по численности, были представители муниципальных образований и городских округов, а также общественных организаций. С этого созыва мы зафиксировали численный состав. Ровно 100 человек — по принципу Госсовета РТ, кроме того, четко зафиксировали категории. Среди кандидатов много молодежи, которая не ассоциирует себя с общественными структурами. Чтобы им было проще заявляться, мы ввели категорию для самовыдвиженцев.

Теперь из ста членов парламента 45 человек будут отбираться от муниципальных образований и городских округов, 20 самовыдвиженцев, остальные места в палате займут представители от общественных, некоммерческих организаций и политических партий. Среди них будут и депутаты до 30 лет, победившие на выборах в Госсовет РТ.

15 августа завершился первый этап избирательной кампании Молодежного парламента РТ. Из 390 зарегистрированных кандидатов 214 самовыдвиженцев. Молодежные организации муниципалитетов отобрали для выборов не менее 2 кандидатов от каждого образования. Информацию обо всех кандидатах, их программах можно прочитать на сайте Молодежного парламента.

Сегодня стартовало сразу два этапа молодежной избирательной кампании. Один из них — дебаты. Каждый кандидат принимает участие в двух дискуссиях на заданные темы. Третий этап — онлайн-голосование на портале «Госуслуги» в разделе «Опросы жителей», которое продлится до 6 сентября.

— Мы решили выбрать форму голосования через Интернет. Нам оказали поддержку Министерство молодежи и Министерство информатизации и связи РТ, — поясняет Ильдар Суфияров. — В хорошем смысле мы — первопроходцы. Когда-нибудь и взрослые выборы пройдут в том же формате.

Проголосовать могут молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на территории республики. Процедура проходит по трем категориям. Можно выбирать неограниченное число кандидатов, которые выстроятся по рейтингу.

Ильдара Суфиярова радует, что более 50 процентов молодых людей, проживающих на территории Татарстана, имеют учетные записи на портале Госуслуг. На четвертом этапе подведут итоги голосования, после 9 сентября отберут первых 100 кандидатов, выстроившихся в порядке набранных очков.

В Казани проголосует больше студентов, чем раньше

Председатель Общественной палаты РТ Анатолий Фомин отметил, что теперь законодательство позволяет всем молодым жителям республики проголосовать, где им удобно:

— Это очень важный момент. В предыдущие годы мы недосчитывали молодых избирателей по разным причинам. Кто-то по финансовым соображениям, кто-то из-за нежелания нарушать учебный процесс не мог приехать специально для голосования из Казани в свой населенный пункт. В этот раз мы получим полный срез информации по участию молодежи в выборах в Госсовет РТ. У политологов и социологов будет богатая пища при подведении итогов.

В Казани 14 крупных вузов. В них обучается более 70 тыс. студентов. 30 тысяч из них — иногородние, это почти половина.

— В этом году на первый курс поступило невероятное число студентов, — подчеркивает руководитель республиканской общественной организации «Лига студентов» Руфат Каримов. — Для них это первые в жизни выборы. Хотелось бы, чтобы эта процедура прошла наиболее удобным способом для молодежи.

От лица студенчества Руфат Каримов попросил ЦИК РТ помочь студентам и максимально проинформировать их о способах голосования, в том числе о новой возможности «Мобильного избирателя».

По словам заместителя председателя ЦИК РТ Олега Сквордякова, избиратели могут проголосовать не по месту прописки, а по месту фактического нахождения.

— Эту технологию мы применяли уже в предыдущие годы, например при выборе президента РФ в 2018 году. В полном масштабе в Татарстане будем использовать ее впервые.

Для этого уже с 24 июля по 4 сентября включительно нужно оформить заявление в любой ТИК, а с 28 августа до 4 сентября — в УИК Казани, указав избирательный участок для удобного голосования. Студента исключат из списка избирателей по месту регистрации и включат в список одного из участков в столице Татарстана. Оформить заявление можно также в МФЦ или на портале госуслуг.

— В структуру этих 14 вузов входят 49 зданий, в которых постоянно обучаются студенты, — отмечает Анатолий Фомин. — В 12 из этих зданий 28 августа откроются избирательные участки. И тем, кто там обучается, проще написать заявление прямо в учебном корпусе. 18 участков находятся вблизи учебных заведений. В остальных корпусах в местах наибольшего скопления студентов мы оборудуем информационные центры со стендами с разъяснениями. Вместе с Лигой студентов обучим волонтеров, которые будут информировать студентов.

Олег Сквордяков уточнил, если граждане голосуют в штатном режиме по месту регистрации, то они получат два бюллетеня для голосования: по республиканскому списку и по одномандатному округу. При голосовании в Казани иногородние студенты смогут проголосовать только за кандидатов из единого республиканского списка.