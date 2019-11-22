Булат Гилманов, ГЖФ: «Договариваемся с банками о рефинансировании соципотеки под 6 процентов»

С рождением второго или последующего ребенка соципотечники Татарстана смогут воспользоваться льготами путинской программы по поддержке семей

Фото: Ринат Назметдинов

Государственный жилищный фонд при президенте РТ расширит программу социальной ипотеки. Участники программы — молодые семьи, у которых с 2018 года родился второй и последующий ребенок, смогут воспользоваться преимуществами «путинской» семейной ипотеки под льготные 6 процентов. Заместитель исполнительного директора ГЖФ Булат Гилманов в эксклюзивном интервью «Реальному времени» рассказал о том, какие варианты допуска в соципотеку разрабатываются для молодых семей, работающих в бизнесе, и как будет работать программа «повторной соципотеки» для зрелых семей.

Соципотечникам облегчат бремя выплат

— Булат Гилмханович, с будущего года заработает госпрограмма льготной семейной ипотеки под 6 процентов годовых. Есть ли у ГЖФ возможность снизить 7-процентную ставку?

— Как только стало известно о федеральных мерах по субсидированию семейной ипотеки, мы, наряду с банками, направили заявки на получение федеральных субсидий для компенсации процентной ставки по договорам социальной ипотеки. В этом случае мы смогли бы снизить процентную ставку до 6 процентов годовых и ниже. К сожалению, из-за отсутствия лицензии на банковскую деятельность фонд не вправе быть среди получателей. Поэтому сейчас мы прорабатываем варианты налаживания сотрудничества с банками для перекредитования договоров социальной ипотеки под 6 процентов годовых. Эту схему мы прорабатываем с Ак Барс Банком, «Газпромбанком» и «Промсвязьбанком». Это те банки, которые дают нам минимальную ставку, с их стороны есть интерес к сотрудничеству. Сейчас уточняем детали будущего механизма рефинансирования.

Вместе с тем семья, участвующая в соципотеке, может самостоятельно попытаться рефинансировать заем в Сбербанке, ВТБ, «Абсолют банке». Договоры соципотеки отвечают всем критериям, которые установлены для банков по части субсидирования. Ожидаем, что в следующем году участники соципотеки смогут рефинансировать свои обязательства и облегчить бремя выплат.

Правда, программа ипотеки под 6 процентов годовых распространяется только на семьи с двумя и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Напомню, что она была запущена в начале 2018 года по поручению президента Владимира Путина и предусматривает приобретение квартир только на первичном рынке, то есть в строящихся домах.

Программа ипотеки под 6 процентов годовых распространяется только на семьи с двумя и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Фото Олега Тихонова

По условиям программы, государство берет на себя обязательство по выплате банку разницы по ставке между 6% и фактической ставкой банка на льготный период. Сейчас льготная ипотека по ставке 6% предоставляется на период от трех до восьми лет в зависимости от числа детей, родившихся во время действия программы. Программа семейной ипотеки осуществляется в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» (входит в нацпроект «Демография»).

— Не опасаетесь конкуренции со стороны федеральных игроков?

— Нет, мы видим в них не конкурентов. Во-первых, жилье, которое мы строим, в разы дешевле рыночного. Действительно, некоторые банки понизили ипотечные ставки до 4,5—5% годовых, но клиентам она все равно обходится дороже, чем наши 7%. Почему? Во-первых, у нас более выгодные стартовые условия. ГЖФ запускает ипотеку при первоначальном взносе в 10%, а коммерческие банки — от 30% и более. Во-вторых, заемщик должен пройти андеррайтинг платежеспособности, чего нет при заключении договора соципотеки. В-третьих, низкая процентная ставка дополняется договорами страхования жизни и имущества, что оказывается в конечном счете дороже, чем 7-процентная ипотека.

Программу для молодых семей расширят

— Какие изменения ожидают программу «Молодая семья»?

— В ближайшем будущем мы рассчитываем открыть программу социальной ипотеки для молодых семей вне зависимости от места их работы. Раньше в нее попадали только те, кто работает в бюджетной сфере или на предприятии, являющемся плательщиком взносов в ГЖФ. Совместно с Минмолодежи мы хотим расширить круг молодых семей.

Сегодня действует республиканская программа «Молодая семья», которая, к сожалению, работает в узких рамках. По крайней мере ГЖФ выделяет в год квартиры только 50 семьям, которые смогли получить федеральные субсидии в размере 30% от стоимости приобретаемого жилья по линии Минмолодежи РТ.

Почему так мало? Дело в том, что с каждым годом сокращается федеральное финансирование этой программы, соответственно, уменьшается участие республики. В итоге — не более 50 семей в год могут улучшить жилищные условия.

ГЖФ выделяет в год квартиры только 50 семьям, которые смогли получить федеральные субсидии в размере 30% от стоимости приобретаемого жилья по линии Минмолодежи РТ. Фото Романа Хасаева

Для расширения доступа в программу молодым семьям мы разрабатываем новые механизмы вместе с Минмолодежи РТ. Провели несколько встреч на эту тему. На прошлой неделе мы получили информацию о том, что порядка трех-четырех тысяч молодых семей в республике готовы принять участие в этой программе. Исходя из этого считаем, какие инвестиции потребуются, чтобы обеспечить их жильем. Но говорить о конкретных сроках пока рано. Пока наша инициатива находится на стадии рабочей проработки и не вышла на уровень правительства РТ.

— До какого возраста, по критериям ГЖФ, семья считается молодой? До 30 или до 35 лет?

— Для нас этот вопрос пока открыт. У Минмолодежи есть стандарты, согласно которым семья считается молодой до 30 лет. Но в республиканском масштабе мы хотели бы увеличить порог до 35 лет включительно. Обсуждаются разные варианты, пока окончательная планка не выбрана. В будущем году мы определим точный возраст.

— Каким образом молодым семьям заранее подготовиться к старту этой программы?

— Мы думали над разными вариантами их включения, но, скорее всего, здесь будет действовать тот же механизм, как и по соципотеке. Им придется обратиться в исполком по месту жительства и собрать традиционный пакет документов для постановки на учет. Список нуждающихся молодых семей будет согласовываться с Минмолодежи РТ.

Нужно сказать, что крупные промышленные предприятия республики субсидируют приобретение жилья для молодых семей, оплачивая 30% стоимости квартиры. Так, «Татнефть» ежегодно обеспечивает доступ к программе свыше тысячи семей, среди них есть и молодожены.

Название «Повторная ипотека» подразумевает, что она распространяется на тех, кто раньше был ее участником и полностью исполнил свои обязательства. Фото Рината Назметдинова

Право на повторную соципотеку

— Как идет разработка программы так называемой «повторной соципотеки», которая позволит более зрелым семьям улучшить жилищные условия?

— Действительно, в правительстве республики разрабатывается проект постановления о том, чтобы допустить участников программы социальной ипотеки, у кого действительно есть нуждаемость, повторно реализовать такое право. К примеру, если в 2006—2007 годах семья из двух человек получила однокомнатную квартиру, позднее родились дети и теперь всем им тесно на этой площади, нужно улучшить жилищные условия. Для таких граждан мы будем повторно предоставлять квартиры в рамках соципотеки. То, что ранее было приобретено, остается в их собственности. Мы им даем возможность расширить площади. Я думаю, что с января будущего года программа заработает и мы сможем принимать заявления от желающих.

— Им предстоит с нуля покупать новое жилье?

— Да, старая квартира остается у них в собственности. Семья сама решит, как ею распорядиться. Они могут ее продать, чтобы погасить обязательства по новому договору социальной ипотеки.

— А может ГЖФ будет ее выкупать в счет первоначального взноса?

— Нет, такой вопрос не прорабатывался. Им придется покупать жилье заново. Придется внести первоначальный взнос в 10%, выиграть квартиру и переехать. Остальные условия остаются прежними. То есть процентная ставка в 7% годовых, максимальный срок рассрочки — до 28,5 года.

— Правильно ли я понимаю, что повторная соципотека будет действовать только для тех, кто ранее в ней уже участвовал?

— Конечно, само название «Повторная ипотека» подразумевает, что она распространяется на тех, кто раньше был ее участником и полностью исполнил свои обязательства. На сегодняшний день есть желающие улучшить свои условия. Но действующее законодательство не позволяет им принять участие в программе повторно. В данном случае это ограничение будет снято.

По оценкам, около тысячи семей по республике смогут воспользоваться этим правом. Фото zebra-tv.ru

— А как они будут продвигаться по очереди? На общих основаниях или по отдельному списку?

— Особых условий для них создаваться не будет. Встал в этом году, если есть жилье — получает, если нет — нужно будет подождать, пока его построят за 2—3 года, придется подождать наравне с остальными очередниками. В обход единой очереди не пройдет.

— Известно, сколько семей намерено воспользоваться правом на повторное получение жилья по программе социальной ипотеки?

— По нашим оценкам, около тысячи семей по республике смогут воспользоваться этим правом. Это пока очень приблизительные цифры. Насколько востребована будет эта программа на самом деле, покажет время. До этого к нам поступали единичные обращения, но мы вынуждены были отказывать семьям.

— В каких городах можно будет воспользоваться этим правом?

— По всей территории республики. Правила будут для всех одинаковые.