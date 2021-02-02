Дамир Фаттахов о митингах: «Проблема в дефиците площадок для разговора по общественно-политическим темам»

В прошлом году на реализацию молодежной политики в Татарстане направили более 1,5 млрд рублей. На эти деньги строились новые оздоровительные лагеря, создавались молодежные центры, проводился капремонт в подростковых клубах, было проведено более 30 тысяч мероприятий как в офлайн-, так и онлайн-формате, а участие в различных федеральных проектах и победа в них принесли молодым активистам более 125 млн рублей в виде грантов, отметил министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов в ходе итоговой коллегии ведомства. О проблемах молодежи, в том числе в контексте недавних протестных митингов, — подробнее в материале «Реального времени».

«Цифровая гигиена» как средство борьбы с экстремизмом в соцсетях

Сегодня молодежью считаются все, кому от 14 до 35 лет — это почти треть от всего населения Татарстана, отметил в своем выступлении министр. Причем жизненные приоритеты у молодежи 21 века кардинально отличаются от тех, кто родился в 60—80-х годах прошлого столетия. А значит, и подходы в работе с поколением Z и миллениалами нужны новые, уверены в республиканском министерстве по делам молодежи. Бурное развитие интернета, обилие различных соцсетей с довольно сомнительным контентом грозят молодежи «цифровым рабством», кибербуллингом и другими вызовами. Поэтому свою основную задачу министерство видит в том, чтобы сделать молодежь активными участниками жизни, создать условия для их самореализации, отметил Дамир Фаттахов.



В частности, бороться с экстремизмом, исходящим из сети Интернет, призвана программа «Цифровая гигиена», которая направлена против вербовки подростков в соцсетях группировками наподобие АУЕ и другими запрещенными течениями. «Мы сталкиваемся с абсолютно новыми для себя явлениями в виртуальном мире, которые затем становятся реальными проблемами, психическими расстройствами и угрозами безопасности личности», — обозначил масштаб проблемы министр.



Свою основную задачу министерство видит в том, чтобы сделать молодежь активными участниками жизни, создать условия для их самореализации, отметил Дамир Фаттахов. Фото: tatarstan.ru

И если современная молодежь больше общается с помощью различных мемов, видеороликов, аудио- и видеоподкастов, то именно на их содержание и сделана ставка в проекте. Фаттахов пояснил:

— Важной задачей является сформировать критическое мышление по отношению ко всему, что есть в интернете, развивать, скажем так, цифровой иммунитет. Многое сегодня уже в Сети и набирает тысячи просмотров.

Свободное общение с подростками, которые довольно охотно идут на диалог — «открытый и честный, когда можно высказывать свою точку зрения, а стороны могут услышать друг друга», — Фаттахов назвал еще одним методом борьбы с влиянием соцсетей.



— Об этом говорили молодые люди, выходившие на митинг 23 числа, во время нашей встречи в министерстве и вчера [31 января], когда мы общались на улице.

В том, что «погулять» в городах страны 23 и 31 января вышли тысячи молодых людей, Дамир Фаттахов видит проблему «дефицита площадок для открытого разговора по общественно-политическим темам, а также нехватки молодых людей, готовых аргументированно отстаивать альтернативную точку зрения». Как заявил министр, «мы должны сделать имеющиеся площадки более доступными, гласными и открытыми для любого молодого человека. Чтоб они становились местом столкновения позиций, но никак не людей».

В том, что «погулять» в городах страны 23 и 31 января вышли тысячи молодых людей, Дамир Фаттахов видит проблему «дефицита площадок для открытого разговора на общественно-политические темы. Фото: Максим Платонов

«Остаз» на «Жилплощадке» как пример подросткового клуба

«На 2021 год министерство определило для себя главный приоритет — это подростки», — объявил о главной цели молодежной политики на этот год Дамир Фаттахов. Для работы с подрастающим поколением в разных направлениях разработана специальная концепция MinMolteens, в которой подробно описаны принципы работы министерства с подростковой молодежью и требования к любому проекту, специалисту и инфраструктуре, целевой аудиторией которой является подросток.

Как считает глава Минмолодежи, работа с детьми должна начинаться в подростковых клубах. Последние должны знать, чем живет и интересуется подросток, живущий по соседству, — это должно стать главным ориентиром в работе заведения. Пока же в большинстве своем они по сути сохранили еще «советское» наследие, являясь площадкой, где занимаются дошкольники или ученики младших классов. Поэтому министерство намерено кардинальным образом менять содержание клубов. В 28 муниципальных образованиях республики сегодня действуют 224 молодежно-подростковых клуба, принципы работы и функциональное наполнение давно морально и физически устарели.

— Подростковые клубы, как учреждения молодежной политики, должны работать именно с подростковой аудиторией — от 14 до 18 лет. А сейчас они составляют в муниципалитетах лишь 36% от общей численности, — обратился Фаттахов к главам муниципалитетов.

В качестве показательного примера реновации подросткового клуба он привел клуб, открытый в Казани в районе «Жилплощадки». «Остаз» — это площадка, где действуют швейно-кожевенная, столярная и гончарная мастерские, пользующиеся огромным спросом.

Реновация придет в детские лагеря и молодежные центры

Также среди задач на текущий год — реновация загородных лагерей. В прошлом году в рамках специальной программы «Лето — детям» были капитально отремонтированы 35 лагерей за счет бюджетных 3 млрд рублей. В Казани — это круглогодичный лагерь «Молодежный», в Бугульме создан один из крупнейших в России лагерь, специализированный под потребности детей с ограниченными возможностями здоровья.

Как отметил Фаттахов, историческим событием можно назвать появление в Нижнекамске «Артека», на базе лагеря «Кама». Он принял уже более 650 участников в рамках профильных смен. Кстати, прошлым летом Татарстан стал одним из немногих регионов России, где была налажена работа детских оздоровительных лагерей, в которых смогли провести каникулы почти 140 тысяч школьников. В этом году современные условия для отдыха детей и подростков создадут еще в 9 лагерях республики, на что направят 1 млрд денежных средств.

Кроме того, в республике начнут появляться арт-резиденции, которых будет семь. В прошлом году Татарстан был выбран одним из регионов, получивших право развития сети арт-резиденций «Таврида». Продолжится возведение экстрим-парков: один уже действует в Казани, в этом году начнется создание площадки для экстрим-развлечений в Нижнекамске.

Продолжится возведение экстрим-парков: один уже действует в Казани, в этом году начнется создание площадки для экстрим-развлечений в Нижнекамске. Фото: Надежда Плотникова

Процесс реновации добрался и до молодежных центров. В республике таковых сегодня 35, из них 6 были обновлены в 2020 году. «Задача министерства — сделать эти объекты по-настоящему востребованными среди молодежи», — озвучил еще одну цель на текущий год Дамир Фаттахов.

Также в ходе доклада Фаттахов призвал отделы молодежи при муниципалитетах активнее включаться в конкурсную борьбу за министерские гранты на общую сумму в 50 млн рублей. Помимо всего выше перечисленного министерство планирует создать единый молодежный телефон доверия, чтобы обеспечить квалифицированной психологической помощью молодежь, особенно в отдаленных районах, где психологов нет даже в школе.

«Мы знаем свои недоработки, свои изъяны, нам есть куда стремиться»

О том, что делается для молодежи в республике, над чем еще предстоит усилить работу, глава министерства Дамир Фаттахов говорил почти час. Особо отметил роль волонтеров в период коронавирусного локдауна и в последующем, которые охватили заботой старшее поколение жителей республики в рамках всероссийского движения «МыВместе». Они отработали свыше 20 тыс. заявок и оказали более 300 тысяч разных видов адресной помощи.

Но не только о достижениях шла речь. Фаттахов попенял на безынициативность некоторых районов — это Алексеевский, Верхнеуслонский, Кайбицкий, Менделевский и еще пять:



— По целому ряду ресурсных для вас проектов мы отмечаем нулевую активность со стороны муниципалитетов. Ни одной заявки в конкурсе грантов среди некоммерческих организаций не поступило от 16 районов. А это была доступная возможность побороться за призовой фонд в 18 млн рублей.

Алексей Песошин отметил, что об эффективной работе Минмолодежи говорит тот факт, что, несмотря на трудности, за 2020 год республика по итогам реализации государственной молодежной политики заняла 1-е место в РФ. Фото: tatarstan.ru

В списке самых активных участников конкурсов Минмолодежи РТ и различных НКО — Казань, Набережные Челны, Балтасинский и Спасский районы. Ими подано около 110 заявок. Всего же участие татарстанской молодежи в аналогичных федеральных конкурсах в прошлом году привлекло в Татарстан на реализацию проектов для молодых свыше 125 млн рублей.

В завершение Дамир Фаттахов представил своеобразный рейтинг эффективности по реализации молодежной политики, который министерство ежегодно составляет, оценивая работу 42 муниципальных образований Татарстана. Первые три строчки заняли Казань, Набережные Челны и Нижнекамск, в аутсайдерах — Кайбицкий, Камско-Устьинский и Атнинский районы.

Свою оценку на коллегии деятельности министерства молодежи дал премьер-министр РТ Алексей Песошин. Он отметил, что об эффективной работе Минмолодежи говорит тот факт, что, несмотря на трудности, за 2020 год республика по итогам реализации государственной молодежной политики заняла 1-е место в РФ, но в то же время добавил: «Мы знаем свои недоработки, свои изъяны, нам есть куда стремиться, мы понимаем, что мы только в начале пути, и нам еще предстоит пройти большую дорогу».