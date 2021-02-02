Дамир Фаттахов о митингах: «Проблема в дефиците площадок для разговора по общественно-политическим темам»
В прошлом году на реализацию молодежной политики в Татарстане направили более 1,5 млрд рублей. На эти деньги строились новые оздоровительные лагеря, создавались молодежные центры, проводился капремонт в подростковых клубах, было проведено более 30 тысяч мероприятий как в офлайн-, так и онлайн-формате, а участие в различных федеральных проектах и победа в них принесли молодым активистам более 125 млн рублей в виде грантов, отметил министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов в ходе итоговой коллегии ведомства. О проблемах молодежи, в том числе в контексте недавних протестных митингов, — подробнее в материале «Реального времени».
«Цифровая гигиена» как средство борьбы с экстремизмом в соцсетях
Сегодня молодежью считаются все, кому от 14 до 35 лет — это почти треть от всего населения Татарстана, отметил в своем выступлении министр. Причем жизненные приоритеты у молодежи 21 века кардинально отличаются от тех, кто родился в 60—80-х годах прошлого столетия. А значит, и подходы в работе с поколением Z и миллениалами нужны новые, уверены в республиканском министерстве по делам молодежи. Бурное развитие интернета, обилие различных соцсетей с довольно сомнительным контентом грозят молодежи «цифровым рабством», кибербуллингом и другими вызовами. Поэтому свою основную задачу министерство видит в том, чтобы сделать молодежь активными участниками жизни, создать условия для их самореализации, отметил Дамир Фаттахов.
В частности, бороться с экстремизмом, исходящим из сети Интернет, призвана программа «Цифровая гигиена», которая направлена против вербовки подростков в соцсетях группировками наподобие АУЕ и другими запрещенными течениями. «Мы сталкиваемся с абсолютно новыми для себя явлениями в виртуальном мире, которые затем становятся реальными проблемами, психическими расстройствами и угрозами безопасности личности», — обозначил масштаб проблемы министр.
И если современная молодежь больше общается с помощью различных мемов, видеороликов, аудио- и видеоподкастов, то именно на их содержание и сделана ставка в проекте. Фаттахов пояснил:
— Важной задачей является сформировать критическое мышление по отношению ко всему, что есть в интернете, развивать, скажем так, цифровой иммунитет. Многое сегодня уже в Сети и набирает тысячи просмотров.
Свободное общение с подростками, которые довольно охотно идут на диалог — «открытый и честный, когда можно высказывать свою точку зрения, а стороны могут услышать друг друга», — Фаттахов назвал еще одним методом борьбы с влиянием соцсетей.
— Об этом говорили молодые люди, выходившие на митинг 23 числа, во время нашей встречи в министерстве и вчера [31 января], когда мы общались на улице.
В том, что «погулять» в городах страны 23 и 31 января вышли тысячи молодых людей, Дамир Фаттахов видит проблему «дефицита площадок для открытого разговора по общественно-политическим темам, а также нехватки молодых людей, готовых аргументированно отстаивать альтернативную точку зрения». Как заявил министр, «мы должны сделать имеющиеся площадки более доступными, гласными и открытыми для любого молодого человека. Чтоб они становились местом столкновения позиций, но никак не людей».
«Остаз» на «Жилплощадке» как пример подросткового клуба
«На 2021 год министерство определило для себя главный приоритет — это подростки», — объявил о главной цели молодежной политики на этот год Дамир Фаттахов. Для работы с подрастающим поколением в разных направлениях разработана специальная концепция MinMolteens, в которой подробно описаны принципы работы министерства с подростковой молодежью и требования к любому проекту, специалисту и инфраструктуре, целевой аудиторией которой является подросток.
Как считает глава Минмолодежи, работа с детьми должна начинаться в подростковых клубах. Последние должны знать, чем живет и интересуется подросток, живущий по соседству, — это должно стать главным ориентиром в работе заведения. Пока же в большинстве своем они по сути сохранили еще «советское» наследие, являясь площадкой, где занимаются дошкольники или ученики младших классов. Поэтому министерство намерено кардинальным образом менять содержание клубов. В 28 муниципальных образованиях республики сегодня действуют 224 молодежно-подростковых клуба, принципы работы и функциональное наполнение давно морально и физически устарели.
— Подростковые клубы, как учреждения молодежной политики, должны работать именно с подростковой аудиторией — от 14 до 18 лет. А сейчас они составляют в муниципалитетах лишь 36% от общей численности, — обратился Фаттахов к главам муниципалитетов.
В качестве показательного примера реновации подросткового клуба он привел клуб, открытый в Казани в районе «Жилплощадки». «Остаз» — это площадка, где действуют швейно-кожевенная, столярная и гончарная мастерские, пользующиеся огромным спросом.
Реновация придет в детские лагеря и молодежные центры
Также среди задач на текущий год — реновация загородных лагерей. В прошлом году в рамках специальной программы «Лето — детям» были капитально отремонтированы 35 лагерей за счет бюджетных 3 млрд рублей. В Казани — это круглогодичный лагерь «Молодежный», в Бугульме создан один из крупнейших в России лагерь, специализированный под потребности детей с ограниченными возможностями здоровья.
Как отметил Фаттахов, историческим событием можно назвать появление в Нижнекамске «Артека», на базе лагеря «Кама». Он принял уже более 650 участников в рамках профильных смен. Кстати, прошлым летом Татарстан стал одним из немногих регионов России, где была налажена работа детских оздоровительных лагерей, в которых смогли провести каникулы почти 140 тысяч школьников. В этом году современные условия для отдыха детей и подростков создадут еще в 9 лагерях республики, на что направят 1 млрд денежных средств.
Кроме того, в республике начнут появляться арт-резиденции, которых будет семь. В прошлом году Татарстан был выбран одним из регионов, получивших право развития сети арт-резиденций «Таврида». Продолжится возведение экстрим-парков: один уже действует в Казани, в этом году начнется создание площадки для экстрим-развлечений в Нижнекамске.
Процесс реновации добрался и до молодежных центров. В республике таковых сегодня 35, из них 6 были обновлены в 2020 году. «Задача министерства — сделать эти объекты по-настоящему востребованными среди молодежи», — озвучил еще одну цель на текущий год Дамир Фаттахов.
Также в ходе доклада Фаттахов призвал отделы молодежи при муниципалитетах активнее включаться в конкурсную борьбу за министерские гранты на общую сумму в 50 млн рублей. Помимо всего выше перечисленного министерство планирует создать единый молодежный телефон доверия, чтобы обеспечить квалифицированной психологической помощью молодежь, особенно в отдаленных районах, где психологов нет даже в школе.
«Мы знаем свои недоработки, свои изъяны, нам есть куда стремиться»
О том, что делается для молодежи в республике, над чем еще предстоит усилить работу, глава министерства Дамир Фаттахов говорил почти час. Особо отметил роль волонтеров в период коронавирусного локдауна и в последующем, которые охватили заботой старшее поколение жителей республики в рамках всероссийского движения «МыВместе». Они отработали свыше 20 тыс. заявок и оказали более 300 тысяч разных видов адресной помощи.
Но не только о достижениях шла речь. Фаттахов попенял на безынициативность некоторых районов — это Алексеевский, Верхнеуслонский, Кайбицкий, Менделевский и еще пять:
— По целому ряду ресурсных для вас проектов мы отмечаем нулевую активность со стороны муниципалитетов. Ни одной заявки в конкурсе грантов среди некоммерческих организаций не поступило от 16 районов. А это была доступная возможность побороться за призовой фонд в 18 млн рублей.
В списке самых активных участников конкурсов Минмолодежи РТ и различных НКО — Казань, Набережные Челны, Балтасинский и Спасский районы. Ими подано около 110 заявок. Всего же участие татарстанской молодежи в аналогичных федеральных конкурсах в прошлом году привлекло в Татарстан на реализацию проектов для молодых свыше 125 млн рублей.
В завершение Дамир Фаттахов представил своеобразный рейтинг эффективности по реализации молодежной политики, который министерство ежегодно составляет, оценивая работу 42 муниципальных образований Татарстана. Первые три строчки заняли Казань, Набережные Челны и Нижнекамск, в аутсайдерах — Кайбицкий, Камско-Устьинский и Атнинский районы.
Свою оценку на коллегии деятельности министерства молодежи дал премьер-министр РТ Алексей Песошин. Он отметил, что об эффективной работе Минмолодежи говорит тот факт, что, несмотря на трудности, за 2020 год республика по итогам реализации государственной молодежной политики заняла 1-е место в РФ, но в то же время добавил: «Мы знаем свои недоработки, свои изъяны, нам есть куда стремиться, мы понимаем, что мы только в начале пути, и нам еще предстоит пройти большую дорогу».
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