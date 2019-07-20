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Отравившиеся в Крыму дети из Татарстана досрочно вернутся домой

02:33, 20.07.2019
Отравившиеся в Крыму дети из Татарстана досрочно вернутся домой
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Отравившиеся в лагере «Лучистый» в Евпатории дети из Татарстана досрочно вернутся домой. На таком решении настояло руководство лагеря, отказавшее в приеме детей после выписки из больницы, сообщил министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов.

По его словам, руководство лагеря опасается, что выписанные из больницы дети могут стать причиной заражения других детей, так как еще не завершен инкубационный период норовирусной инфекции.

Для доставки детей в Татарстан в воскресенье будет организован чартерный рейс. Воспитанников будут сопровождать вожатые.

Также отмечается, что родителям будет компенсирована оплата за неиспользованные дни отдыха, а по возвращении в Татарстан детям предложат альтернативные виды отдыха, передает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Ранее сообщалось, что из лагеря «Лучистый» с симптомами отравления были госпитализированы 56 человек, из них 51 ребенок и пять вожатых. После массового отравления был полностью заменен весь персонал и согласовано обновленное меню.

Общество Татарстан
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