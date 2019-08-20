Минмолодежи разыграет полсотни соципотечных квартир в Татарстане
В министерстве предлагают три способа улучшения жилищных условий для молодых семей
Среди лидеров молодежных организаций Татарстана объявили конкурс, главные призы в котором — 49 квартир по соципотеке. Возможность приобрести жилье по госпрограмме позволит конкурсантам сэкономить при покупке квартиры как минимум 700 тысяч рублей. Впрочем, и у других молодых семей в республике есть шансы решить квартирный вопрос: получить беспроцентный заем сроком до 15 лет или безвозмездную субсидию, покрывающую до 35% от стоимости квартиры. На последнюю в этом году могут претендовать еще полсотни семей. Но и это не все — до конца года в татарстанском Минмолодежи в партнерстве с Госжилфондом при президенте РТ планируют переформатировать имеющуюся программу с большим финансированием и более доступными критериями, чтобы помощь с жильем могли получить больше молодых семей. Подробнее — в репортаже «Реального времени».
Конкурс на соципотеку — для молодых лидеров с татарстанской пропиской
Первый способ обзавестись квартирой, которым может воспользоваться молодой активист, — поучаствовать в конкурсе на получение квартиры по соципотеке, который проводится совместно с Госжилфондом при президенте РТ. Участниками программы могут стать лидеры общественных организаций, специалисты по работе с молодежью, молодежных центров, молодежных клубов, предприятий, которые работают с молодежью со всего Татарстана.
При этом неважно, есть семья у конкурсанта или нет. Среди главных требований к претендентам — возраст от 18 до 30 лет (для молодых ученых — 35 лет) и нуждаемость в жилье. То есть на одного члена семьи участника конкурса должно приходиться менее 18 кв. м общей площади жилья. Понятно, что раз речь идет о конкурсе, претенденты на соципотеку должны показать достижения в своей работе с молодежью. Кроме того, на момент подачи заявки участник уже должен быть прописан в Татарстане и иметь ежемесячный доход, чтобы выплачивать ипотеку.
С 2012 года квартиры уже получили 217 человек. В 2019 году будут определены еще 49 победителей, которые смогут приобрести соципотечное жилье.
Насколько выгодно молодому активисту получать жилье в рамках этого конкурса? Вяльшин привел следующие расчеты: при стоимости квадратного метра 36,7 тысячи рублей соципотечная «однушка» площадью 38 «квадратов» обойдется в среднем в 1,4 млн рублей. Рыночная стоимость той же квартиры, по словам Вяльшина, составляет примерно 2 млн 091 тысячу рублей. Получается, экономия составит до 700 тысяч рублей. И это не считая разницы в переплатах по жилищному кредиту. Если по программе соципотеки ставка составляет порядка 6—7%, средневзвешенная ставка, по данным ЦБ РФ, на данный момент равна 10,3% годовых.
Заявки на конкурс принимаются до 27 августа. Победители конкурса смогут участвовать в розыгрыше квартир сразу после того, как внесут на свой счет 10% от стоимости жилья, на которое претендуют.
Безвозмездные субсидии: помощь на 54 семьи
Остальные способы улучшить обеспеченность жильем рассчитаны уже на молодые семьи. Например, с помощью безвозмездной субсидии до 30% стоимости приобретаемой квартиры сможет покрыть семья из двух человек, до 35% — если у семьи есть ребенок. Правда, в данном случае речь идет не о рыночной стоимости приобретаемой квартиры. При расчете субсидии в Татарстане исходят из стоимости квадратного метра в 43,7 тысячи рублей. Как пояснил начальник отдела реализации и развития государственных отраслевых программ Министерства по делам молодежи РТ Владислав Усанов, это норматив, утвержденный Минстроем России.
|
Состав семьи
|
Стоимость кв. м по РТ
|
Площадь квартиры, расчетная
|
Максимальный % для расчета
|
Объем максимальной господдержки
|
2 человека
|
43722 рубля/кв. м
|
42 кв. м
|
35%
|
642 713,4
|
3 человека
|
54 кв. м (18 кв./чел.)
|
826 345,8
|
4 человека
|
72 кв. м
|
1 101 794,4
|
5 человек
|
90 кв. м
|
1 377 243
Плюсом программы является то, что привлекать субсидии можно как при покупке первичного, так и вторичного жилья. Участвовать могут молодые семьи из двух человек, семьи с детьми, родитель с ребенком, которые докажут необходимость улучшения жилищных условий. То есть речь опять же идет о том, что на каждого члена семьи должно приходиться менее 18 «квадратов».
Как рассказал Владислав Усанов, несмотря на то, что программа по сути является федеральной, большую часть финансирования обеспечивает татарстанский бюджет. В 2019 году по этой программе в республике безвозмездные субсидии получат 54 семьи.
Он рассказал, что совместно с ГЖФ разработана еще одна программа, которая позволит улучшить жилищные условия большего числа татарстанских семей. Но ее подробности Усанов не раскрыл.
Займы для молодых: господдержка, которую надо возместить за 15 лет
Третий способ улучшения жилищных условий также касается молодых семей, а не только лидеров молодежных организаций. Речь идет о беспроцентном займе в размере 60% от стоимости приобретаемого жилья. Получить его можно сроком до 15 лет как при покупке первичного, так и готового жилья. Кроме того, за счет займа можно достроить дом на селе. При определении размера займа также исходят из того, что стоимость квадратного метра равна 43,7 тысячи рублей.
|
Состав семьи
|
Стоимость кв. м по РТ
|
Площадь квартиры, расчетная
|
Максимальный % для расчета
|
Объем максимальной господдержки, рублей
|
2 человека
|
43 722 рубля/кв. м
|
42 кв. м
|
35%
|
1 101 794
|
3 человека
|
54 кв. м (18 кв./чел.)
|
1 416 592
|
4 человека
|
72 кв. м
|
1 888 790
|
5 человек
|
90 кв. м
|
2 360 988
Если сравнивать данные в таблицах, очевидно, что объем господдержки при получении займа выше. Но в данном случае речь идет о возвратных средствах, в то время как субсидии молодым семьям выдаются на безвозмездной основе.
Как пояснил Владислав Усанов, ежегодно в Татарстане выдаются 90 займов. Программа республиканская и реализуется еще с 1990-х годов. Оператором выступает Объединение молодежного строительства РТ.
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