Минмолодежи разыграет полсотни соципотечных квартир в Татарстане

В министерстве предлагают три способа улучшения жилищных условий для молодых семей

Фото: Максим Платонов

Среди лидеров молодежных организаций Татарстана объявили конкурс, главные призы в котором — 49 квартир по соципотеке. Возможность приобрести жилье по госпрограмме позволит конкурсантам сэкономить при покупке квартиры как минимум 700 тысяч рублей. Впрочем, и у других молодых семей в республике есть шансы решить квартирный вопрос: получить беспроцентный заем сроком до 15 лет или безвозмездную субсидию, покрывающую до 35% от стоимости квартиры. На последнюю в этом году могут претендовать еще полсотни семей. Но и это не все — до конца года в татарстанском Минмолодежи в партнерстве с Госжилфондом при президенте РТ планируют переформатировать имеющуюся программу с большим финансированием и более доступными критериями, чтобы помощь с жильем могли получить больше молодых семей. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Конкурс на соципотеку — для молодых лидеров с татарстанской пропиской

Первый способ обзавестись квартирой, которым может воспользоваться молодой активист, — поучаствовать в конкурсе на получение квартиры по соципотеке, который проводится совместно с Госжилфондом при президенте РТ. Участниками программы могут стать лидеры общественных организаций, специалисты по работе с молодежью, молодежных центров, молодежных клубов, предприятий, которые работают с молодежью со всего Татарстана.

При этом неважно, есть семья у конкурсанта или нет. Среди главных требований к претендентам — возраст от 18 до 30 лет (для молодых ученых — 35 лет) и нуждаемость в жилье. То есть на одного члена семьи участника конкурса должно приходиться менее 18 кв. м общей площади жилья. Понятно, что раз речь идет о конкурсе, претенденты на соципотеку должны показать достижения в своей работе с молодежью. Кроме того, на момент подачи заявки участник уже должен быть прописан в Татарстане и иметь ежемесячный доход, чтобы выплачивать ипотеку.

С 2012 года квартиры уже получили 217 человек. В 2019 году будут определены еще 49 победителей, которые смогут приобрести соципотечное жилье.

— Для Казани до 2024 года это жилые дома в ЖК «Салават купере», далее будут менять локацию строительства. В районах это площадки, где ГЖФ ведет строительство по соципотеке, — пояснил исполнительный директор Молодежного жилищного конкурса по программе социальной ипотеки РТ Наиль Вяльшин на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Насколько выгодно молодому активисту получать жилье в рамках этого конкурса? Вяльшин привел следующие расчеты: при стоимости квадратного метра 36,7 тысячи рублей соципотечная «однушка» площадью 38 «квадратов» обойдется в среднем в 1,4 млн рублей. Рыночная стоимость той же квартиры, по словам Вяльшина, составляет примерно 2 млн 091 тысячу рублей. Получается, экономия составит до 700 тысяч рублей. И это не считая разницы в переплатах по жилищному кредиту. Если по программе соципотеки ставка составляет порядка 6—7%, средневзвешенная ставка, по данным ЦБ РФ, на данный момент равна 10,3% годовых.

Заявки на конкурс принимаются до 27 августа. Победители конкурса смогут участвовать в розыгрыше квартир сразу после того, как внесут на свой счет 10% от стоимости жилья, на которое претендуют.

Безвозмездные субсидии: помощь на 54 семьи

Остальные способы улучшить обеспеченность жильем рассчитаны уже на молодые семьи. Например, с помощью безвозмездной субсидии до 30% стоимости приобретаемой квартиры сможет покрыть семья из двух человек, до 35% — если у семьи есть ребенок. Правда, в данном случае речь идет не о рыночной стоимости приобретаемой квартиры. При расчете субсидии в Татарстане исходят из стоимости квадратного метра в 43,7 тысячи рублей. Как пояснил начальник отдела реализации и развития государственных отраслевых программ Министерства по делам молодежи РТ Владислав Усанов, это норматив, утвержденный Минстроем России.

Состав семьи Стоимость кв. м по РТ Площадь квартиры, расчетная Максимальный % для расчета Объем максимальной господдержки 2 человека 43722 рубля/кв. м 42 кв. м 35% 642 713,4 3 человека 54 кв. м (18 кв./чел.) 826 345,8 4 человека 72 кв. м 1 101 794,4 5 человек 90 кв. м 1 377 243

Плюсом программы является то, что привлекать субсидии можно как при покупке первичного, так и вторичного жилья. Участвовать могут молодые семьи из двух человек, семьи с детьми, родитель с ребенком, которые докажут необходимость улучшения жилищных условий. То есть речь опять же идет о том, что на каждого члена семьи должно приходиться менее 18 «квадратов».

Как рассказал Владислав Усанов, несмотря на то, что программа по сути является федеральной, большую часть финансирования обеспечивает татарстанский бюджет. В 2019 году по этой программе в республике безвозмездные субсидии получат 54 семьи.

— Ежегодно Татарстан вкладывает в реализацию этой программы 50 млн рублей. Федеральная составляющая — 7 млн рублей. ‹…› Мы ставим перед собой задачу увеличения этой поддержки, потому что понятно, что нуждаемость молодых семей в республике больше, чем 54 семьи в год. Мы обращаемся в федеральный центр, чтобы увеличить поддержку в этом направлении, — отметил Усанов.

Он рассказал, что совместно с ГЖФ разработана еще одна программа, которая позволит улучшить жилищные условия большего числа татарстанских семей. Но ее подробности Усанов не раскрыл.



Займы для молодых: господдержка, которую надо возместить за 15 лет

Третий способ улучшения жилищных условий также касается молодых семей, а не только лидеров молодежных организаций. Речь идет о беспроцентном займе в размере 60% от стоимости приобретаемого жилья. Получить его можно сроком до 15 лет как при покупке первичного, так и готового жилья. Кроме того, за счет займа можно достроить дом на селе. При определении размера займа также исходят из того, что стоимость квадратного метра равна 43,7 тысячи рублей.

Состав семьи Стоимость кв. м по РТ Площадь квартиры, расчетная Максимальный % для расчета Объем максимальной господдержки, рублей 2 человека 43 722 рубля/кв. м 42 кв. м 35% 1 101 794 3 человека 54 кв. м (18 кв./чел.) 1 416 592 4 человека 72 кв. м 1 888 790 5 человек 90 кв. м 2 360 988

Если сравнивать данные в таблицах, очевидно, что объем господдержки при получении займа выше. Но в данном случае речь идет о возвратных средствах, в то время как субсидии молодым семьям выдаются на безвозмездной основе.



Как пояснил Владислав Усанов, ежегодно в Татарстане выдаются 90 займов. Программа республиканская и реализуется еще с 1990-х годов. Оператором выступает Объединение молодежного строительства РТ.