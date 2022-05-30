Летом в детских лагерях отдохнут более 180 тысяч детей Татарстана — на четверть больше прошлогоднего

Фото: Максим Платонов

За время летних каникул детские оздоровительные лагеря разных форм отдыха Татарстана и не только смогут принять порядка 180 тысяч детей. Всего будут работать более 1,6 тысячи объектов отдыха — это традиционные лагеря, палаточные, с санаторно-курортным лечением, труда и отдыха, пришкольные, также лагеря Крыма и Краснодарского края.

Численность отдыхающих по сравнению с прошлым годом выросла на 25%, поскольку Роспотребнадзор по РТ снял ограничения на заполняемость объектов отдыха — в прошлом году она составляла 75%. Помимо этого, воспитанники лагерей смогут посещать театры, выставки, кинотеатры, бассейны и прочие городские объекты, что летом 2021 года было под запретом в связи с действием коронавирусных ограничений, сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Кроме того, будут работать пришкольные лагеря на базе почти 860 образовательных учреждений, где организованным отдыхом будут охвачены около 57 тысяч младших школьников, сообщила замминистра образования и науки РТ Алсу Асадуллина.

На профильные смены, направленные на сохранение, развитие языка, культуры, традиций народов, проживающих в Татарстане, поедут 2010 человек. Всего таких смен будет девять, об этом «Реальному времени» рассказали в Минобрнауки Татарстана.

Ангелина Панченко