Минмолодежи Татарстана поможет родителям, если они соберутся подавать в суд на детский лагерь в Крыму

Министерство по делам молодежи Татарстана окажет помощь родителям, которые решат подавать в суд на крымский лагерь «Лучистый».

Именно в этом лагере отравились 56 человек, среди них 51 ребенок. «Безусловно, мы им поможем. Все претензии и вопросы, которые высказывают и будут высказывать родители, де-юре направлены к «Черноморцу», — цитирует ИА «Татар-информ» министра по делам молодежи РТ Дамира Фаттахова.

Напомним, 21 июля в Татарстан вернулись дети, отравившиеся в Крыму. Сейчас для них прорабатывается вопрос альтернативной формы отдыха. «Реальное время» подробно писало о ситуации с отравлением.

