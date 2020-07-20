Крымский лагерь ушел от ответа за массовое отравление детей из Татарстана

Суд отклонил иск родителей к лагерю в Евпатории, где детей накормили «норовирусным» салатом, а принимавшую их организацию не внесли в реестр недобросовестных поставщиков

Год назад, 21 июля в Татарстан прибыл поезд с детьми, заразившимися на организованном отдыхе в Крыму норовирусной инфекцией. Массовое заражение произошло в детском оздоровительном лагере «Лучистый» под Евпаторией. «Оздоровление» обернулось больницей и спешной эвакуацией в Казань. Как компенсировали ребятам и их родителям испорченный отдых, какую ответственность понесла за ЧП принимавшая детей организация и как после прогремевшей на всю Россию «норовирусной» смены будет проверять южные лагеря республиканское Минмолодежи перед отправкой туда детей в будущем — в материале «Реального времени».

Отдыхали, веселились, но внезапно отравились



Напомним хронологию событий: о массовом отравлении детей из Татарстана стало известно в ночь на 16 июля — из детского оздоровительного лагеря, расположенного в 20 километрах от Евпатории в поселке Заозерное, в инфекционное отделение Евпаторийской детской больницы стали завозить пациентов с признаками кишечной инфекции — попросту говоря, с рвотой и поносом.

В итоге на больничных койках оказалась четверть татарстанской смены — 52 ребенка из заехавших 201 и пятеро вожатых. Лечение завершилось 20 июля, но руководство лагеря «Лучистый» отказалось принять переболевших норовирусом ребят и их досрочно вывезли в Казань. В пресс-службе татарстанского Минмолодежи «Реальному времени» сообщили, что «отказ (принять детей в лагерь для продолжения отдыха, — прим. ред.) был мотивирован необходимостью предоставить результаты анализов ПЦР», а «забор анализа и предоставление данных результатов фактически откладывались на неопределенно долгое время».

«21.07.2019 были возвращены в г.Казань на чартерном рейсе авиакомпании «ЮВТ-Аэро». Претензий от родителей заболевших детей по организации эвакуации не было», — уточнили в Минмолодежи РТ.

«Последствий для здоровья не было»

— Всех детей, заболевших в Евпатории норовирусной инфекцией, доставили в Казань и дважды обследовали — по прибытии и по истечении инкубационного периода, через 10 дней, — рассказал главный специалист татарстанского Минздрава по эпидемиологии Дмитрий Лопушов. — Новых случаев заболевания выявлено не было. После этого этим детям были предоставлены дополнительные путевки в лагеря Республики Татарстан.

Перенесенное на отдыхе заболевание, по словам Дмитрия Лопушова, серьезными последствиями юным пациентам не грозило, так как в этом возрасте оно опасно лишь тем, что быстро распространяется в коллективе:

— Если заболевает один, то заболевают и все, кто был с ним в контакте. Норовирус вызывает диарею, он опасен именно массовостью, но проходит безболезненно, и серьезную угрозу представляет лишь для детей раннего возраста — до года. У них в результате заболевания может быстро, в течение нескольких часов, развиться обезвоживание, и вот это уже смертельно опасно.

Отравление реальное, но недостоверное?

Проведенная Роспотребнадзором в «Лучистом» внеплановая проверка выявила причину заболевания. Инфекцию обнаружили в салате, который дети ели на ужин. С учетом того, что за путевки в лагерь родители платили солидарно с республикой (по 36 580 рублей отдали семьи, по 30 272 рубля доплатил бюджет РТ, а потом еще бюджетными деньгами был оплачен отдых пострадавших от отравления в местных лагерях), резонно было ожидать, что с принимавшей детей в Крыму стороны взыщут как минимум понесенные убытки, а как максимум — и компенсацию вреда.

В Минмолодежи «Реальному времени» сообщили, что «претензии по вопросам некачественно оказанных услуг» родители отравившихся детей предъявили ГУП РК «Солнечная Таврика», филиалом которого является детский оздоровительный лагерь «Лучистый».

— В Киевский районный суд Симферополя был подан коллективный иск, по которому родители требовали возмещения морального вреда и материального ущерба в размере 200 000 рублей на каждого ребенка, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Однако он был отклонен в связи с недостаточностью и недостоверностью предоставленной информации.

В Минмолодежи рекомендуют теперь родителям бороться за компенсацию испорченного отдыха поодиночке: «Родители пострадавших детей могут подать в суд в индивидуальном порядке». Фото inkazan.ru

Почему информацию об отравлении детей в «Лучистом» суд счел недостаточной и недостоверной, осталось загадкой — на сайте суда нет документов, которые бы это объясняли. А в Минмолодежи рекомендуют теперь родителям бороться за компенсацию испорченного отдыха поодиночке: «Родители пострадавших детей могут подать в суд в индивидуальном порядке».

Отлучить от госконтрактов помешало расследование

Не ответило пока ГУП РК «Солнечная Таврика» за нарушение санитарных норм и перед законом. По информации республиканского Минмолодежи, «по результатам происшествия Следственным комитетом РФ по Республике Крым возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) и части 1 статьи 236 (нарушение санитарно-эпидемиологических правил»)». Однако результаты расследования до сих пор не обнародованы, и до суда это дело, судя по информации на судебном сайте, не дошло.

Из-за вялотекущего расследования «Солнечная Таврика» не попала и в реестр недобросовестных поставщиков и шесть ее филиалов — спортивно-оздоровительный комплекс «Дельфин», ДОЛ «Лучистый», пансионат «Феодосия», санатории «Дружба», «Мечта» и «Победа» — продолжают зарабатывать на госконтрактах.

— ГБУ «Республиканский центр «Черноморец» (организация, заключившая контракт на отдых детей в «Лучистом», — прим. ред.) направило письмо в Роспотребнадзор Республики Крым с просьбой выдать заключение о произошедшем инцидент, — говорят в Минмолодежи РТ. — К сожалению, на него был получен отказ в связи с тем, что заведено уголовное дело, ведется следствие, и данная информация может быть предоставлена только правоохранительным органам и организации, в которой случилось происшествие. В правоохранительные органы Евпатории также были направлены запросы о заключении, но ответ не был получен. Ввиду отсутствия доказательств вины ДОЛ «Лучистый» основания для внесения лагеря в список недобросовестных не имеется.



В 2020 году филиал ГУП РК «Солнечная Таврика» «Оздоровительно-спортивный комплекс «Дельфин» был признан победителем в номинации «Лучший детский объект санаторно-курортного лечения или оздоровления». Фото tavrika-crimea.ru

Процветающее предприятие

По данным «Спарк-Интерфакс», ГУП РК «Солнечная Таврика» в 2019 году заработало на госконтрактах 106,765 млн рублей, а в 2020-м — 122,028 млн. 2019 год оно завершило с чистой прибылью в 58,674 млн рублей.

А еще, как сообщается на официальном сайте Министерства курортов и туризма Республики Крым, по итогам IV ежегодной акции «Признание года» в 2020 году филиал ГУП РК «Солнечная Таврика» «Оздоровительно-спортивный комплекс «Дельфин» был признан победителем в номинации «Лучший детский объект санаторно-курортного лечения или оздоровления».

Татарстанским детям до конца июля ни в этот, ни в другие филиалы «Солнечной Таврики» попасть не посчастливится: как сообщили в Минмолодежи РТ, из-за коронавируса отдых за пределами республики пока отменен. Хотя конкурсы были проведены и по их итогам определены четыре базы на черноморском побережье: ДОЛ «Витязево», ДОЛ «Янтарь» (Анапа), ДОЛ «Юбилейный» (Туапсе) и ДОЛП им. А.В. Казакевича (Республика Крым, с. Песчаное). Поедут ли туда дети в августе — вопрос открытый.



На будущее же, говорят в ведомстве, «для обеспечения контроля качества и безопасности на базах, которые определяются по итогам конкурсных торговых процедур, создана республиканская комиссия по приемке детских оздоровительных лагерей, которая будет выезжать на каждую базу с проверкой качества предоставляемых услуг до заезда детей из Республики Татарстан».

Других инструментов у ведомства, как следует из официального ответа, увы, нет, и собственный черный список поставщиков оно составить не в праве: «Базы детских оздоровительных лагерей Краснодарского края и Республики Крым определяются по итогам конкурсных торговых процедур в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ».

