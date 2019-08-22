Выборы в Молодежный парламент Татарстана пройдут в онлайн-режиме

Сегодня в Общественной палате состоялось заседание Открытого штаба наблюдателей — площадки для обсуждения вопросов, связанных с организацией и подготовкой к выборам, для формирования объективной оценки всех этапов избирательного процесса. В ходе очередного заседания эксперты обсудят ход избирательной кампании по выборам в Молодежный парламент.

Выборы пройдут в формате онлайн-голосования, которое стартует сегодня. Заявочная кампания по выдвижению кандидатов для участия завершилась 15 августа: на 100 мест в молодежном парламенте будут претендовать 444 кандидата.

Голосование проводится на портале Госуслуги.рф в разделе «Опросы жителей». Такая форма голосования ранее не проводилась ни в одном из российских регионов. Проголосовать за зарегистрированных кандидатов могут жители Татарстана в возрасте от 14 до 30 лет, имеющие на портале госуслуг подтвержденную учетную запись. Голосование в Молодежный парламент РТ является рейтинговым — отдать свой голос можно будет сразу за нескольких кандидатов

Также в ходе заседания Открытого штаба наблюдателей обсудили возможности, созданные для участия молодежи в выборах депутатов Госсовета РТ 8 сентября.