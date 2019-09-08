Фаттахов: молодежный парламент предложил в следующем году избрать молодежные органы при муниципалитетах

Глава Минмолодежи РТ Дамир Фаттахов рассказал о результатах недавних выборов в молодежный парламент республики. Он добавил, что его представители предложили создавать молодежные представительства не только на уровне региона, но и в муниципалитетах.

«Следующий год — муниципальные выборы. Члены молодежного парламента предложили сформировать молодежные представительные органы при муниципалитетах республики, а не только на уровне республики», — передает слова министра корреспондент «Реального времени».

Он также сообщил, что на выборах в молодежный парламент Татарстана 444 человека заявились на 100 мест, это больше, чем ожидали власти. При этом впервые были открыты 20 мест для самовыдвиженцев, и на них претендовали более 200 кандидатов.

