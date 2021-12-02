Минмолодежи Татарстана уличили в махинации с закупкой палаток на форум в Билярске

Фото: Максим Платонов (архив)

Министерство по делам молодежи Татарстана уличили в махинации при закупке палаток для проведения форума в Билярске. Их стоимость завысили более чем на 2 миллиона рублей.

— Подрядчик указал покупку палаток «Арсенал» за 119 000 рублей. Но мы выяснили, что на самом деле были куплены более дешевые палатки за 85 тысяч. Все это было принято и оплачено, — рассказал на пресс-конференции главный советник организационного отдела Управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Руслан Никонов.

Фото: Максим Платонов (архив)

Нарушение выявили в третьем квартале 2021 года при проверке взаимодействия Минмолодежи РТ и фонда «Сәләт», уточнил Никонов.

В марте сообщалось, что ГБУ «Лето», подведомственное Минмолодежи РТ, перечислило в санаторно-оздоровительный лагерь «Свияга+» деньги за фактически не оказанные детям услуги. Республиканский бюджет потерял более миллиона рублей.

