Как Казань приняла первый всероссийский хакатон молодежных городских проектов

Фото: Ринат Назметдинов

Лучшие молодые архитекторы и дизайнеры России слетелись в Казань. Столица Татарстана впервые приняла финалистов всероссийского урбанистического хакатона «Города». Парни и девушки ломали голову над непростой задачей — преобразовать здания в татарстанской глубинке. Победителем стал проект переустройства бывшего банка в молодежный центр в Мамадыше. Как проходило мероприятие и какие идеи представили ребята, наблюдала корреспондент «Реального времени».

Казань откликнулась первая

Хакатон «Города», проект Роскультцентра, действует второй год. В его рамках проходят мастер-классы, лекции, общение молодых и амбициозных урбанистов. Но самое главное, он собирает архитекторов, дизайнеров, реставраторов, которые проходят отборочный этап на форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0». В следующем этапе специалисты исследуют заданный регион, общаются с местными архитекторами, руководителями районов и городов, с населением и предлагают свое видение объекта или пространства.

По условиям проекта, решение по преобразованию городской среды команды-победителя воплощают в жизнь. В этом году Роскультцентр предложил 85 регионам России провести хакатон. По словам исполняющей обязанности руководителя Роскультцентра Ольги Сидорковой, сразу откликнулись два региона, вот почему в этом году хакатон прошел в двух городах, Сургуте и Казани.

В Татарстане проект курирует Министерство по делам молодежи республики. Он стартовал 21 сентября. Более 40 студентов из 17 регионов, будущих архитекторов, дизайнеров из разных городов России разбили на семь команд и каждой предложили благоустроить здания молодежных центров в Казани, Азнакаево, Бавлах, Лениногорске и Мамадыше.

Молодые специалисты изучили объекты и особенности местности, сделали замеры, фотографии, зарисовки, провели общественные слушания

Молодые специалисты изучили объекты и особенности местности, сделали замеры, фотографии, зарисовки, провели общественные слушания. Жители высказали свои пожелания. В многопрофильных центрах они хотят видеть залы для лекций и массовых мероприятий, мастерские, звукозаписывающие студии и пожелали, чтобы пространства были комфортными и в то же время свободными и открытыми.

Ребята ушли с головой в работу на пять дней, не спали ночами — задача грандиозная и серьезная, а время ее выполнения жестко ограничено. Команды фонтанировали креативом, каждая — сгусток, в котором переплелись школы разных городов России, разная культура, видение и творческие идеи. Наставники — магистранты, профессора и преподаватели Московского архитектурного института, известные архитекторы, специалисты Минстроя РТ — наблюдали за творчеством юных коллег и помогали им. Министр по делам молодежи Дамир Фаттахов вникал во все проекты на этапе их создания, высказывал замечания и давал подсказки конкурсантам, ведь их творения не должны быть оторваны от реальности.

Киберпространства, «стартапочные» и «Монополия»

Сегодня, в заключительный день, непосредственно перед представлением проектов жюри в зале ЦСК «Смена» царила деловая творческая суета: ребята что-то черкали в блокнотах, вносили последние штрихи — на ходу завершали работу над презентациями.

Будущие архитекторы и дизайнеры в своих смелых идеях преобразовали здания, в которых размещались раньше детсад, банк, жилищный отдел и даже котельная, создали зоны для общения, коворкинга, кафе, продумывали гардеробные, лифты и пространства для маломобильных посетителей центров.

В молодежном центре в Бавлах разработчики придумали смотровую площадку с миниатюрной нефтекачалкой на самом верху

В молодежном центре в Бавлах они придумали смотровую площадку с миниатюрной нефтекачалкой на самом верху — дань истории; предложили обустроить тренажерный зал, мастерские, расшить потолок над залом и увеличить количество мест в нем за счет создания посадочной антресоли, сделать летнюю сцену.

57% населения Арска — молодежь. Команда, которая разрабатывала для нее проект, предусмотрела свою любопытную фишку — башню с выходом на крышу. Пока гипотетически, в программе компьютера, раздвинула тесное внутреннее пространство здания молодежного центра, предусмотрела зоны для разной деятельности, обустроила прилегающую территорию, предложила малые архитектурные формы.

Разработчики объекта «Сандугач» в Ново-Савиновском районе в проекте оградили забором территорию центра от психиатрической клиники, создали пристройку, надстройку к зданию. На балконе сделали своеобразную галерею, прикрыв ее полупрозрачным материалом, зимой он создаст дополнительную защиту от холода, а летом убережет помещения от прямых солнечных лучей. Предусмотрели студию звукозаписи для ребят, которые занимаются вокалом и даже принимают участие в телевизионном шоу «Голос». На всех фотографиях презентации фигурировал символ — сандугач (в переводе с татарского «соловей»).

В Лениногорске нет молодежного центра вовсе. Команде проектировщиков дали задание — переформатировать под него здание бывшего детского сада. Студенты предложили комнату для снятия агрессии и для общения, зимний сад, зону коворкинга, библиотеку.

Проект в Азнакаево, откуда уезжает молодежь, предусматривает создание киберспортивной команды и зала для нее

Юные архитекторы и дизайнеры не просто создают новые пространства, они продумывают досуг для подростков и молодежи, наполняя помещения функциональностью. Проект в Азнакаево, откуда уезжает молодежь, предусматривает создание киберспортивной команды и зала для нее. Они предполагают использовать чердак под мастерские, видят на территории объекта спортивную площадку, общественный огород. А если администрация Азнакаево найдет решение, куда переместить из здания районный архив и отдел ЗАГСа, будет где разгуляться фантазии проектировщиков.

Конкурсанты решили не отрываться от экономической тематики и предложили зоны в здании бывшего банка в Мамадыше обустроить в стиле игры «Монополия». А складные стулья, по их мнению, можно вешать на стены, завсегдатаи центра смогут преобразовывать пространство так, как им хочется, в зависимости от запланированных мероприятий. Студенты пообещали сделать в здании «стартапочную», лекторий, музыкальный блок, установить телескоп — по их словам, «в Париж через Мамадыш» больше жители райцентра ездить не будут, наоборот, «круассаны в Париже поперхнутся» от зависти.

«Может, и не надо уезжать из районов»

Представители администраций муниципалитетов, каждый из которых заинтересован в проекте на своей территории, внимательно слушали презентации и поддерживали молодых примерно такими словами: «Крутой проект! Надо брать». Ни к одной презентации члены жюри не отнеслись равнодушно, они задавали много вопросов по тому, как конкурсанты видят то или иное пространство — у юных проектировщиков и их старших коллег завязывалась профессиональная беседа.

Перед тем, как жюри удалилось на совещание, Дамир Фаттахов сообщил, что в «день тишины» он уже не мешал ребятам. И они его приятно удивили сегодня, учли замечания и усовершенствовали проекты.

Дамир Фаттахов: «Буду стараться, чтобы и остальные крутые проекты не попали в стол. Хотелось бы, чтобы пусть не в следующем году, но все равно все они обязательно реализовались, потому что их сформировала сама молодежь»

По словам министра, конкурсанты создают «центры всего нового интересного, креативного, яркого. Это место для самореализации человека, где люди смогут реализовать свой творческий, социальный потенциал. Программы предлагает сама молодежь, муниципалитеты, которым нужны такие центры. Это главное в самом подходе к проектированию. Не исключаю, что после этого молодые люди скажут: «Может, и не надо никуда уезжать из родного города, и здесь можно создать насыщенную жизнь».

— Победителю гарантируем в 2020 году реализацию проекта по программе капитального ремонта и укрепления материальной базы молодежных центров РТ, которую поддерживает президент республики, муниципалитеты, главы районов. Буду стараться, чтобы и остальные крутые проекты не попали в стол. Хотелось бы, чтобы пусть не в следующем году, но все равно все они обязательно реализовались, потому что их сформировала сама молодежь, — подчеркнул Дамир Фаттахов.

«Круассаны в Париже поперхнулись»

Пока жюри обсуждало проекты, студенты поделились впечатлениями от конкурса.

— Я сама из Лениногорска. Знаю, как там молодежь проводит время — нечем заняться: улица, кафе — и все. Люди очень надеются, что мы победим. И в городе появится интересный центр досуга. Сложность заключалась в минимальных сроках, это очень давило. Объект сам по себе большой, нужно было учесть многие нюансы: архитектурный образ, конструктив, планировки, генплан, — рассказала студентка КГАСУ Яна Крушевская.

Как сообщила четверокурсница из Красноярска Елизавета Борисова, ее команда проектировала центр «Ватан» в Бавлах, учитывая пожелания почти всех категорий населения райцентра. По сути, на проектирование было выделено 3,5 дня.

— Конечно, друг друга мы не знали. В нашей группе были ребята из Казани, Москвы, Пензы. Мы сдружились, выяснили, кто что лучше делает, распределили обязанности, — отметила Анна Кузнецова из Рязани, студентка Московского политехнического университета.

Жюри отдало предпочтение проекту в Мамадыше, который в зале приветствовали аплодисментами

Решение членам жюри далось нелегко, много было ярких идей у талантливых конкурсантов. И все-таки предпочтение они отдали проекту в Мамадыше, который в зале приветствовали аплодисментами.

По самым предварительным подсчетам начальника отдела по делам молодежи и спорту Мамадышского района Алексея Смирнова, только дизайн капитального здания без перестройки может потянуть на сотню миллионов рублей.

— Министерство молодежи мощно продвигает новые идеи, делая жизнь молодежи интереснее. С кураторами проектов мы познакомились еще до «Тавриды» — летом стало известно, что хакатон пройдет в Казани и наш район попадает в конкурс. И еще тогда начал обсуждать преобразования центра. Кураторы встречались с населением, была длительная предварительная работа. Проект получился шикарный! Молодежь в хорошем смысле оторванная сейчас, нам в их возрасте такие вещи в голову не приходили. Как обыватель и зритель могу сказать всем командам: «Молодцы!»

В каждой группе работали студенты из Татарстана, они и будут проводниками идей при благоустройстве здания в Мамадыше. В заключение Дамир Фаттахов попросил руководителей Роскульцентра от имени всех конкурсантов Татарстана, чтобы на следующий год хакатон снова приехал в Казань.

1 / 30 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов