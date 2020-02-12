По субсидиям на детский отдых на Черное море съездили 173 взрослых из Татарстана

А с детей-инвалидов брали почти 2 тысячи рублей в день, хотя путевки бесплатные. Нарушения выявила Счетная палата РТ

«Нет года [без ЧП], детей то травят, то еще что-нибудь с ними случается. Как-нибудь мобилизуйтесь, сделайте один год образцовым, чтобы в вас можно было поверить», — с родительской обеспокоенностью апеллировал член комитета Госсовета РТ по экономике и инвестициям Марат Галеев к руководству Минмолодежи РТ. Накануне депутаты заслушали отчет Счетной палаты о расходовании бюджетных средств на организацию летнего отдыха для детей. Аудиторы выявили ряд нарушений, в частности по продаже путевок на Черное море. В ответ в республиканском центре «Лето» заявили, что бюджетные нормативы на содержание ребенка в лагере не пересматривались 5 лет подряд, поэтому говорить о качественном питании и отдыхе не приходится.

На субсидирование путевок в летние лагеря — 5,8 миллиарда



Задолго до начала летней оздоровительной компании татарстанские парламентарии вызвали «на ковер» представителей Министерства молодежи и Республиканского центра «Лето», отвечающих за безопасный отдых детей. На заседании комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Счетная палата Татарстана представила отчет эффективности использования бюджетных средств, выделенных на организацию летнего отдыха детей и молодежи в 2016—2019 годах. Отметим, что аудит был проведен по специальному поручению Госсовета РТ. На заслушивании результатов проверки был полный аншлаг, а заседание вели глава бюджетного блока Леонид Якунин и его коллега, председатель комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Лутфулла Шафигуллин.

С отчетом выступил аудитор Счетной палаты Ильнур Мубараков. Он сообщил, что за последние 3 года на организацию отдыха детей и молодежи из бюджета республики было выделено более 5,8 млрд рублей. В основном они «ушли» на компенсацию стоимости путевок. Так, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, компенсируется 100%, для творчески одаренных детей — 85%, столько же родителям-бюджетникам, покупающим путевки для своих детей. Вообще, родительская плата может составлять от 15 до 50% от стоимости путевки, отметил глава Республиканского центра по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков «Лето» Раиль Муратшин. Но чаще всего, родительская плата составляет 15%.

Таким образом, за 3 года по субсидируемым путевкам отдохнули 832 тысячи детей или каждый второй ребенок в республике. «Утвержденные планы по численности отдыхающих ежегодно выполняются», — отметил аудитор Ильнур Мубараков, причем родители и дети довольны отдыхом в летних лагерях. Как выяснилось, аудиторы не стали ограничиваться проверкой бухгалтерских документов. По заказу СП был проведен социологический опрос. «В целом, он показал высокий уровень удовлетворенности условиями предоставления услуг, качеством питания, работой вожатых», — сообщил Мубараков.

Родительская плата может составлять от 15 до 50% от стоимости путевки, отметил Раиль Муратшин (на фото — слева). Фото gossov.tatarstan.ru

На Черное море — за дополнительную плату?

Основные нарушения были выявлены при продаже путевок на Черное море, когда с родителей брали большую сумму, чем положено. «Установлено, что при их реализации не соблюдался предельный размер родительской платы. «Например, в 2018 году Республиканским центром «Черноморец» приобретались путевки в крымский лагерь «Витязево» по цене 1 тыс. 200 рублей в сутки за койко-день. То есть максимальная сумма, которая могла взиматься с родителей, составляет 600 рублей. Фактически с родителей взималось 912,5 рубля. Общая стоимость путевки, реализуемой «Черноморцем», включала в себя родительскую плату и дотацию из бюджета в размере 899,2 рубля и составляла 1 тысячу 811,7 рубля за койко-день. Таким образом, наценка учреждения составила 51%», — сообщил аудитор Счетной палаты РТ Ильнур Мубараков. По его словам, общая сумма завышенной платы, собранной ГБУ «Черноморец» с родителей, составила 22,1 млн рублей.

Вопросы у аудиторов вызвала и продажа путевок для детей-инвалидов, которым они полагаются бесплатно. Бюджет оплачивает их стоимость на 100%. Аудиторы выявили, что детям-инвалидам с расстройствами аутистического спектра они были предоставлены из расчета 1 900 рублей за сутки в ГБУ «Черноморец», тогда как сам организатор приобретал их за 1 350 рублей в сутки. Куда ушла разница, аудитор не уточнил. Масла в огонь подлили и данные о том, что 1,825 млн рублей субсидий было потрачено «на организацию отдыха на Черноморском побережье 173 граждан, которые фактически были старше 30 лет». Оказывается, ранее действовала программа субсидирования летнего отдыха для молодых семей с детьми, которую впоследствии признали «системной ошибкой».

Дешево и сердито: чем кормят в детских лагерях

Обсуждение вызвало и традиционное меню в лагерях центра «Лето», точнее превалирование в нем «макарон и сосисок». Аудитор указал, что здесь «потребление круп, макаронных изделий и колбас превышает норматив в 2—2,2 раза». При этом сильно занижено содержание творога, молока, рыбы, яиц. Их фактическое потребление, по данным Счетной палаты РТ, меньше норматива на 50—60%.

Вопросы у аудиторов вызвала и продажа путевок для детей-инвалидов, которым они полагаются бесплатно. Фото gossov.tatarstan.ru

«Играют» организаторы детского отдыха и с закупочными ценами на продукты. Они могут разниться в два раза. «Например, в лагере «Алмалы» (Агрызский район) картофель закупался по цене 7 рублей за килограмм, тогда как в ОЦ «Березка» (Альметьевский район) за 23 рубля за килограмм, или дороже на 228 процентов; в ДОЛ «Лесная сказка» (Елабужский район) свекла закупалась по цене 11,21 рубля за килограмм, тогда как в ДОЛ «Чайка» (Дрожжановский район) — 34 рубля за килограмм, или дороже на 193 процента», — привел он данные.

Другая проблема — стойкий дефицит кадров в лагерях. Нетрудно догадаться, почему. Позднее глава республиканского центра «Лето» Раиль Муратшин лишь подтвердил подозрения в том, что педагоги не идут работать из-за низкой зарплаты. «Обычно он [педагог] получает в школе 35 тысяч рублей, а педагог в лагере — 15 тысяч», — пояснил он журналистам.

— Каждый пункт (заключения СП, — прим. ред.) требует не просто моральной оценки, — высказался член бюджетного комитета Геннадий Глушков. — Есть много нарушений, которые квалифицируются совершенно иными органами. Все-таки хочется получить какой-то результат по каждому пункту замечаний, — указал он, добавив, что перед началом сезона надо получить внятный ответ.

Минмолодежи: нормативы содержания детей отстают от реалий

Ответ пришлось держать первому заместителю министра по делам молодежи Тимуру Сулейманову. «Основная масса нарушений приходится на 2016 год, когда было продано 132 путевки (с завышением цены, — прим. ред.), — оправдывался он. — В 2017 — 40 путевок, в 2018—2019 году нарушений выявлено не было. Единичный случай — 2018 году — одна путевка. Это ошибка непосредственно исполнителя. Это была профильная смена для молодых семей с детьми, но возраст родителей не должен превышать 35 лет. Это смена прошла соответствующую защиту на конкурсной комиссии. Но это системная ошибка, которая не повторится», — заверил он.

Нормативы на содержание детей в детских лагерях не пересматривались 5 лет подряд. Фото Максима Платонова

Несмотря на обличительную тональность совещания, первый замминистра решился поднять более важную проблему, чем обнаруженные нарушения. Он заявил, нормативы на содержание детей в детских лагерях не пересматривались 5 лет подряд.

— На одного ребенка предлагается совсем небольшая сумма бюджетного субсидирования для его пребывания в детском лагере. За это время коммунальные платежи и другие позиции выросли в цене, но норматив субсидирования на одного ребенка не пересмотрен. Этот вопрос сейчас обсуждается в рамках комиссии во главе с вице-премьером Лейлой Фазлеевой. По итогам будем выходить с обращением к руководству, — сообщил он.

Татарстанский «приазовец» в Анапе прирастет вторым корпусом

Позднее глава республиканского центра «Лето» Раиль Муратшин рассказал, что на пребывание ребенка на Черном море выделяют 800 рублей в сутки, тогда как требуется в два раза больше — 1 600 рублей. Также руководитель центра попросил существенно увеличить расходы на содержание детей в татарстанских лагерях. Однако эксперты ЦЭСИ дали отрицательное заключение.

— В Пермском крае осталось всего 13 лагерей, а у нас 120. Представляете, что такое 218 тысяч детей! — эмоционально заметил Муратшин.

По его словам, каждый год из республики на море вывозится около 700 детей. Они отдыхают в лагере «Приазовец» в Анапе (190 мест), который находится на первой береговой линии. Недавно были выделены средства на строительство второго корпуса на 120 мест. Проект находится в разработке «Татинвестгражданпроекта». Реновация «Приазовца» проходит в рамках программы капремонта учреждений отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2019—2021 годы «Лето — детям». Программа включает 94 детских оздоровительных лагеря в 45 муниципальных образованиях республики с финансированием в 7 млрд рублей.

Реновация «Приазовца» проходит в рамках программы капремонта учреждений отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2019—2021 годы «Лето — детям». Фото ok-chernomorec.ru

Однако у депутатов оставались вопросы к представителям Минмолодежи и центра «Лето».

— Все-таки по льготным детям по сути взималась двойная плата. По сути умышлено делалось. И потом родители не знают, что им положено. Какая ответственность за неинформирование льготных категорий? Какие конкретно меры ответственности приняты? — спросил Марат Галеев.

— Не готов сказать. Мы подготовим отдельную справку, — отнекивался Тимур Сулейманов.

Чиновник сообщил, что разработана интерактивная онлайн-программа, где родители смогут покупать путевки детям через интернет. Правда, пока в нее включено лишь 35 лагерей.

В заключение Леонид Якунин сообщил, что в мае парламент будет заслушивать отчет СП и оценит готовность детских лагерей к приему детей.