Полтысячи тонн овощей для школ, 3D-маппинг для республиканской елки и проект о возвращенцах за 5 миллионов

Обзор наиболее интересных тендеров Татарстана за неделю

Фото: Максим Платонов

1. 500 тонн огурцов и помидоров по 150 рублей за килограмм

Акционерное общество «Департамент продовольствия и социального питания Казани» планирует закупить огурцы и томаты на 75 млн рублей. О конкурсе среди субъектов малого и среднего предпринимательства стало известно 25 ноября. Заявки будут приниматься до 11 декабря, а итоги подведут 16 декабря.

Всего «Департаменту продовольствия» понадобится по 250 тонн огурцов длиной в 12—25 сантиметров и томатов диаметром в 50—70 мм. Стоимость каждого килограмма как огурцов, так и помидоров составит максимум 150 рублей. Доставка должна осуществляться в течение 1 календарного дня по заявкам Департамента продовольствия.



2. Липы на 66 млн рублей для зеленых зон Казани

Казанский МУП «Горводзеленхоз» планирует закупить саженцы крупномерных лип для реконструкции зеленых зон Казани на общую сумму в 66 млн рублей. О таком тендере стало известно 25 ноября, заявки будут принимать до 16 декабря, итоги подведут на следующий день, 17-го числа.

Поставку должны осуществить в течение недели с 30 марта по 6 апреля 2020 года. Всего предприятию понадобится 17 видов лип. Больше всего — 1 050 штук — закупят европейских лип «Паллида», высота саженца от 4,5 до 5 метров, обхват ствола на уровне 1 метра 20—25 сантиметров, ком диаметром 70/80 сантиметров, глубина от корневой шейки 50 сантиметров. Также довольно много — 450 штук — понадобится мелколистных лип «Гринспайер» с аналогичными параметрами. Понадобятся и другие липы этих видов, но с другими параметрами, а также крупнолистные липы «Рубра», «Оребро», «Фастигиата», «Тип текериш».



Министерство по делам молодежи Татарстана потратит 36 млн рублей на проведение республиканской новогодней елки. Фото Олега Тихонова

3. 36 миллионов на республиканскую елку с 3D-маппингом

Министерство по делам молодежи Татарстана потратит 36 млн рублей на проведение республиканской новогодней елки. Объявили об этом 25 ноября, заявки будут принимать до 3 декабря, а аукцион состоится 5-го числа. Оплатят закупку из бюджета Татарстана.

Мероприятие должно быть проведено с 22 по 25 декабря. Подрядчик должен будет предоставить спортивно-зрелищное сооружение с возможностью размещения не менее 8 400 зрителей, предоставить 9 500 новогодних подарочных наборов (в составе — кондитерские изделия и подарочная упаковка в виде рюкзака), изготовить полиграфическую продукцию (либретто, пригласительные, пропуска на транспорт, бейджи), организовать концертную программу (в том числе — изготовить видеоконтент для 3D-маппинга), организовать административное обслуживание мероприятия, выступление артиста российской эстрады, а также питание для иногородних зрителей — 2 030 комплексных обедов.



4. Травматологическое оборудование для пожилых пациентов на 16 миллионов

ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана», также известное как «Таттехмедфарм», собирается потратить 16 млн рублей на закупку медицинского оборудования и инструментария для «организации специализированного травматолого-ортопедического отделения для пациентов пожилого и старческого возраста». Об аукционе стало известно 27 ноября, заявки на участие можно подать до 5 декабря, а итоги подведут 12-го числа.

В списке — 301 вид требуемого оборудования, общее количество — 967 предметов. Среди них, к примеру, два больших дистрактора для большеберцовой кости (предназначены для предварительной стабилизации положения обломков большеберцовой кости) по 258 тыс. рублей за штуку, два гибких вала для интрамедуллярного рассверливания длинных трубчатых костей по 153 тыс. за штуку, 30 самосверлящих винтов Шанца по 2,9 тыс. рублей за штуку.



Полки должны выдерживать равномерную нагрузку не менее чем в 80 кг. Фото vk.com

5. Архивные полки для девяти районов

Государственный комитет Татарстана по архивному делу заплатит 11,7 млн рублей за изготовление и установку передвижных и стационарных стеллажей для архивов. О тендере было объявлено 22 ноября, подать заявки можно было до 2 декабря, а аукцион состоится 4 декабря. Закупку оплатят из бюджета Татарстана.

Стеллажи должны быть поставлены в срок до 25 декабря 2019 года. Материал — холоднокатная сталь, рельсы будут прикреплены к полу. Полки должны выдерживать равномерную нагрузку не менее чем в 80 кг. Будут также и стационарные стеллажи. Всего поставка потребуется в архивы девяти районов: Агрызского, Алькеевского, Балтасинского, Лениногорского, Нурлатского, Рыбно-Слободского, Ютазинского, Кайбиц, а также Набережных Челнов.



6. Новогоднее украшение Нижнекамска за 7 миллионов

Муниципальное учреждение «Дирекция единого заказчика Нижнекамска» потратит сумму в 6,9 млн рублей на новогоднее оформление парка имени Тукая, набережной поселка Красный Ключ, сквера имени Лемаева и городского парка «Семья». Такая информация появилась 27 ноября, заявки будут принимать до 5 декабря, а аукцион состоится 6 декабря. Оплатят работы из бюджета Нижнекамска.

На набережной в Красном Ключе протянут трос длиной в 60 метров, повесят LED-бахрому (девять 45-метровых и четыре 12-метровых), в парке Тукая трос будет 50-метровым, а украсят его желтыми лампами для бэлт-лайт в количестве 80 штук, в парке «Семья» появится 950 метров светодиодной гирлянды, а также светодиодные снежинки, надписи «С новым годом!», LED-бахрома, клип-лайт. В сквере Лемаева также появится бахрома и световая инсталляция, а в городском парке «Семья» и на набережной в Красном Ключе появятся ледовые городки.



«Дирекция единого заказчика Нижнекамска» потратит 6,9 млн рублей на новогоднее оформление парка имени Тукая, набережной поселка Красный Ключ, сквера имени Лемаева и городского парка «Семья». Фото kazved.ru

7. Конгресс работающей молодежи за 6 миллионов

А вот Министерство по делам молодежи готово заплатить 5,9 млн рублей за проведение цикла мероприятий, направленных на поддержку работающей молодежи. Тендер объявили 27 ноября, заявки можно подать до 5 декабря, а аукцион состоится 9 декабря. Работы оплатят из бюджета региона.

Работы должны быть выполнены до 25 декабря 2019 года. Как следует из технического задания, планируется провести конгресс работающей молодежи «Будущее Татарстана строим вместе». Мероприятие организуют для молодежи в возрасте от 20 до 30 лет, работающей на предприятиях Татарстана. Предполагается провести конференцию, тренинг членов оргкомитета «на командообразования», организовать выставочную экспозицию предприятий и организаций, провести обучающие и проектную сессию, а также организовать церемонию награждения.



8. 5 миллионов на медиапроект «Кайтам»

То же Министерство по делам молодежи собирается потратить 5,2 млн рублей на реализацию медиапроекта «Кайтам». Информацию об аукционе обнародовали 26 ноября, заявки принимаются до 4 декабря, а сам аукцион состоится 6-го числа.

Услуги должны оказываться с декабря 2019 по октябрь 2020 года. Как следует из технического задания, медиапроект «Кайтам» представляет собой цикл интервью с героями-соотечественниками, которые вернулись в Татарстан в последние годы. Среди них — преимущественно молодые люди, занятые в разных отраслях бизнеса, экономики, образования, культуры, государственного управления. Исполнитель должен будет создать фирменный стиль проекта, аккаунты в социальных сетях и сайт проекта.

Помимо этого, понадобится создать базу героев-соотечественников в количестве 70 человек (кандидатов утвердит Министерство по делам молодежи Республики Татарстан), провести рекламную кампанию мероприятия в социальных сетях. Всего нужно будет создать 70 видеоинтервью и текстовых интервью для печатных носителей с героями-соотечественниками, которые когда-либо учились или работали за пределами Республики Татарстан, но впоследствии вернулись обратно и успешно развиваются в Татарстане. Все интервью должны быть предоставлены на трех языках (русском, английском и татарском).



Исполнитель должен будет составить критерии отбора победителей в номинациях мероприятия: «Экосадик», «Экошкола», «Экосемья», «Экопредприятие», «Лучшее муниципальное образование». Фото Максима Платонова

9. Экологический конкурс за 5 миллионов

Другое министерство — экологии и природных ресурсов — выделит примерно ту же сумму в 5 млн рублей на проведение конкурса «#Эковесна» в период проведения двухмесячника. О тендере объявили 27 ноября, заявки от потенциальных участников будут приниматься до 19 декабря, рассмотрение состоится 23 и 26 декабря.

Конкурс будет проходить с даты заключения контракта до 15 июня 2020 года. Исполнитель должен будет составить критерии отбора победителей в номинациях мероприятия: «Экосадик», «Экошкола», «Экосемья», «Экопредприятие», «Лучшее муниципальное образование». Кроме того, должны быть созданы два видеоролика, аудиоролик, план проведения интерактивной программы. Планируется разыграть 173 приза на общую сумму в 1,5 млн рублей. Кроме того, потребуется обеспечить саму церемонию награждения.

