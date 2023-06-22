Ринат Садыков назвал районы Татарстана, активно участвующие в реализации молодежной политики

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков перечислил районы, которые принимают активное участие в реализации молодежной политики — Мамадышский, Пестречинский, Высокогорский и Нижнекамский, а также Набережные Челны и другие. Список он озвучил на выездном заседании президиума Госсовета региона «О патриотическом воспитании детей и молодежи в Республике Татарстан».

В регионе на сегодняшний день работают 384 учреждения государственной молодежной политики. В частности, действует 227 молодежных клубов в 29 районах, 51 оздоровительно-досуговое учреждение (лагерь) в 26 районах и так далее.



— Молодежь всегда была и остается главным человеческим капиталом нашей республики, нашей страны. Все больше она вовлекается в решение важных государственных задач: повышение демографии, развитие науки, технологий, сохранение культуры и традиций многонационального трудолюбивого народа республики. Сегодня важно создать условия, при которых молодой человек станет успешным в карьере, полезным дома для родных и близких, будет востребованным на работе и в обществе. Другими словами — созидать и служить своей родине, — отметил Ринат Садыков.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В начале июня Ринат Садыков рассказал, что в Татарстане численность молодых людей (до 35 лет) к 2028 году сократится на 100 тысяч человек. По его словам, это связано со значительным количеством разводов и снижением рождаемости в последние годы. Исправить положение предполагается принятием межведомственной программы, направленной на формирование у молодых традиционных семейных ценностей.

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Елизавета Пуншева