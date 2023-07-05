За полгода молодежными мероприятиями в Татарстане охватили более 58 тысяч человек

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

За первые полгода 2023 года в Татарстане мероприятия, которые проводят учреждения молодежной политики на местах, охватили свыше 58 тысяч человек. Об этом рассказала первый заместитель министра по делам молодежи республики Софья Мустафина.

— За прошедшие шесть месяцев было проведено большое количество мероприятий с охватом более 58 тысяч молодых людей. Мероприятий у нас было порядка 360—364, — заявила она.



Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, в июне глава Минмолодежи Татарстана Ринат Садыков предложил объявить в республике Год молодежи. Лица от 14 до 35 лет составляют четверть от активной части населения региона — это более 1 млн человек.

По прогнозам, в Татарстане численность молодых людей к 2028 году сократится на 100 тысяч человек. Ринат Садыков заявлял, что это связано со значительным количеством разводов и снижением рождаемости в последние годы. Исправить положение предполагается принятием межведомственной программы, направленной на формирование у молодых традиционных семейных ценностей.

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Татьяна Демина